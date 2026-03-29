שני אירועים קשים לישראלים בארץ ובעולם: ליאור דדון ז"ל נהרג בתאונת גלישה בבת ים בצל הרוחות העזות • בצפון תאילנד: יובל כהן, לוחם במילואים שיצא לטיול, נפצע אנוש בתאונת דרכים • משפחתו בקריאה נואשת למטיילים באזור: "זקוקים בדחיפות לתרומות דם O מינוס" (בארץ, בעולם)
עלייה משמעותית במספר הולכי הרגל שנפגעו בתאונות דרכים | מבין הערים החרדיות: בני ברק מובילה במספר הנפגעים | "הולכי הרגל בישראל הפכו לשקופים. יש למתן ולרסן את מהירות הנסיעה בערים, בעיקר באזורים שיש בהם ריבוי של אזרחים ותיקים וילדים" (חדשות)
שערורייה מסעירה את הקהילה השקטה בבת ים: תיק השחתת בית הכנסת 'שערי ציון', שכללה ריסוס צלבי קרס, נסגר לטענת המתפללים על ידי המשטרה, אף שזהות המשחיתים הועברה לידיהם | במשטרה טוענים שהתלונה הראשונה נחקרה והוגשה לתביעות וכדי לפתוח בחקירה נוספת נדרשות ראיות חדשות (בארץ, חרדים)
"הנה מלכך יבוא לך": התרגשות דקדושה בקרב אלפי חסידי באבוב, עם פרסום הבושרה המרנינה כי האדמו"ר מבאבוב יגיע לביקור הוד בארה"ק, לקראת שבת שקלים הבעל"ט | כפי התוכנית המסתמנת, הרבי ישבות בקריית באבוב בבת ים, לשם יעשו דרכם מאות חסידים מכל רחבי הארץ, לזכות להתבשם מאור תורתו | הביקור ההיסטורי מתקיים לאחר שהתעכב בשנים האחרונות בשל המצב, והציפייה בקרב החסידים נמצאת בשיאה | כל הפרטים (חסידים)
השופטת דפנה ברק-ארז התנגדה להריסת ביתו של מתכנן פיגוע התופת באוטובוסים בגוש דן, והדגישה בפסק דינה כי האמצעי של הריסת בתים יוחד למעשי טרור קטלניים, ולכן מקרה שהסתיים ללא נפגעים חורג מתקדימי העבר (חדשות משפט)
מחצה"ק באבוב בבת ים, נעקרה דמות הוד של האי ותיק וחסיד, הרב שלום שכנא כץ ז"ל, מזקני חשובי החסידים, ומראשוני תושבי השיכון החסידי, שזכה לייסד סעודות מלווה מלכה, נפטר בגיל 72 לאחר מחלה קשה שקיננה בקרבו | מסע ההלוויה: שעה קלה לפני כניסת השבת בבני ברק (דיין האמת)
לכבוד בין הזמנים יצאנו אל החופים הנפרדים מהצפון ועד הדרום, ובדקנו מהם החופים הטובים, בהם תוכלו לצאת ולנפוש, בימי בין הזמנים | בדקנו, האם בשנים האחרונות הוקמו חופים נפרדים למגזר החרדי והדתי? ולמה המצוקה הקשה של העומס בחופים הנפרדים, לא באה לידי פתרון? | התחקיר המלא (בין הזמנים)
איש התקשורת ינון מגל, החליט לעזוב את מקום מגוריו בתל אביב, ולעבור לפרויקט חדשני בבת ים, אשר בו יש בית כנסת קרוב וסביבה קהילתית | בעבר אמר מגל על מקום מגוריו: "אני יכול לפגוש אנשים שיכולים לזרוק משהו, זה לא תמיד נעים לקבל תגובות של שנאה" (ברנז'ה)
ביקור מדיני ראשון בישראל לאחר סיום מבצע ״עם כלביא״ | שר החוץ גדעון סער עם שר הפנים של גרמניה באתר פגיעת הטיל בבת-ים: ״זו העת בה על מדינות הE-3 - אנגליה, גרמניה וצרפת - להפעיל את הסנאפ-בק, צעד ממשי שמצוי באמתחתן״ | תיעוד (מדיני)
ראש עיריית בת ים, צביקה ברוט, סיפר הערב (חמישי) כי אותרו התפילין של מיכאל (מיקי) נחום ז"ל, שנהרג בתחילת השבוע מפגיעת הטיל האיראני שפגע בבניין בעיר | "יש קצת קרעים על השקית, אבל התפילין שלמות", כתב ברוט, "והן יוכלו לחזק את הבנות בשעתן הכל כך קשה" (תפילין)