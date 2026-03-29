מבצע משטרתי בבת ים חשף מחסן נשק מלא באמל"ח מתקדם

פשיטה משטרתית ( צילום: דוברות המשטרה )

לוחמי המשטרה פשטו בשעות האחרונות על מספר יעדים בעיר בת ים, במבצע שהסתיים בחשיפת "מחסן מוות" בלב שכונת מגורים. מה שהחל כמידע מודיעיני מדויק, הפך למציאות מטלטלת כשהשוטרים שלפו מתוך הדירות לא רק נשק חם, אלא מטען חבלה מוכן להפעלה ושכפ"צים קרמיים – ציוד שמעיד על תכנון של חיסול פלילי או אירוע דמים בלב המרכז.

על פי הנמסר ממשטרת ישראל, המבצע בוצע בעקבות מידע מודיעיני שהצביע על החזקת אמצעי לחימה בדירות מגורים בעיר. כוחות המשטרה, שפעלו בשעות הבוקר המוקדמות, הגיעו לשני יעדים שונים בעיר ופתחו בחיפושים מדוקדקים שחשפו ממצאים מדאיגים במיוחד.

( צילום: דוברות המשטרה )

במהלך החיפוש המדוקדק, נדהמו הבלשים לגלות את כמות האמל"ח שהוסתרה בין כותלי הבתים. לצד מטען החבלה המוכן להפעלה, נתפסו ארבעה אקדחים מסוגים שונים, מחסניות מלאות, כמות גדולה של תחמושת וציוד מיגון קרמי מתקדם – שכפ"צים מסוג המשמש כוחות מיוחדים. שני החשודים, תושבי העיר בשנות ה-30 לחייהם, נעצרו במקום ונלקחו לחקירה תחת אבטחה כבדה, בחשד למעורבות בפעילות עבריינית חמורה. כידוע, מטען חבלה מוכן להפעלה מעיד על תכנון מתקדם של פעולה אלימה, ואילו השכפ"צים הקרמיים מצביעים על היערכות להתמודדות עם כוחות אכיפה או עם יריבים חמושים. השילוב בין שני סוגי הציוד מעורר חשש כבד בקרב גורמי האכיפה, שרואים בכך אינדיקציה לתכנון של אירוע חמור שהיה עלול להסתיים באסון.

מטעני חבלה ( צילום: דוברות המשטרה )

בקשה להארכת מעצר עד תום ההליכים

הבוקר יובאו שני החשודים לבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בחשד להחזקת אמצעי לחימה וקשירת קשר לביצוע פשע. גורמי אכיפה בעיר מציינים כי חשיפת המטען מנעה ככל הנראה פיצוץ פלילי שהיה עלול לגבות חיי חפים מפשע בלב העיר הסואנת.

במקרים דומים שהתרחשו בחודשים האחרונים ברחבי הארץ, נחשפו מחסני נשק נוספים שהוסתרו בדירות מגורים. במקרה שהתרחש בטובא זנגרייה, נתפסו שני אקדחים שהוחבאו מתחת לספה ומתחת לכרית, יחד עם מאות כדורי תחמושת. גם שם, החשודים נעצרו והובאו לדין בגין החזקת אמצעי לחימה.

יצוין כי בשבועות האחרונים מתגברת פעילות המשטרה נגד החזקת נשק בלתי חוקי, במיוחד בקרב ארגוני הפשיעה. במקרה חמור נוסף, נעצר צעיר בן 18 שתכנן פיגוע בהשראת דאעש, ונתפסו ברשותו ארבעה אקדחים ומדריכים להכנת מטעני חבלה שהוריד מטלגרם.

מעצר על עבירות טרור ( צילום: דוברות המשטרה )

גורמים במשטרה הדגישו כי "המשטרה ממשיכה לפעול בנחישות נגד החזקת נשק בלתי חוקי ואמצעי לחימה, ולא תרפה מכל מי שמסכן את ביטחון הציבור. חשיפת מחסן הנשק בבת ים היא הוכחה נוספת לחשיבות הפעילות המודיעינית והמבצעית המתמשכת".

עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך, בכפוף להתפתחויות בחקירה ובדיון בבית המשפט.