נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר אתמול (יום ד') במהלך שיחה עם עיתונאים בחצר הבית הלבן, כי בכוונתו להיפגש עם מנהיג צפון קוריאה, קים ג'ונג און, במסגרת ביקורו המתוכנן ביבשת אסיה.

בהצהרותיו התייחס הנשיא האמריקני למערכת היחסים שלו עם המנהיג הצפון קוריאני, וחשף לראשונה הערכה מפורטת בנוגע להיקף הנשק הגרעיני שברשות משטרו של קים. במקביל, טראמפ הפנה אזהרה חדה כלפי איראן בנושא תכנית הגרעין שלה.

כאשר נשאל על ידי כתבים האם מתכוון להיפגש עם קים, השיב טראמפ בחד משמעית: "כן, אני אפגש". הנשיא הסביר את חשיבות קיום הקשר עם המנהיג הצפון קוריאני ואמר: "זה שאני מסתדר איתו זה דבר טוב, כי יש לו 57 פצצות גרעין מאוד עוצמתיות".

טראמפ הטיח ביקורת בממשלים קודמים על כך שלא מנעו מצפון קוריאה להגיע ליכולות אלו. "הם מעולם לא היו צריכים לאפשר את זה. אם אני הייתי נשיא, לא הייתי מאפשר את זה, אבל עכשיו יש לו אותן", אמר.

בהמשך, הרחיב הנשיא על אופי מערכת היחסים עם פיונגיאנג והדגיש את חשיבות ההנהגה האמריקנית. "אני מכיר את קים ג'ונג און טוב מאוד, והוא יהיה בסדר כל עוד יהיה לנו נשיא חכם", אמר טראמפ. "הוא יהיה בסדר. אם יהיה לנו נשיא טיפש, אז כנראה שהוא כבר לא יהיה כל כך מצחיק".

לצד דבריו על צפון קוריאה, הפנה טראמפ אזהרה נחרצת כלפי איראן. בהתייחסו למזכר ההבנות שפג תוקפו לאחרונה, הבהיר את עמדתו: "תראה, זה מאוד פשוט. הם צריכים להיפטר מזה לחלוטין. הם צריכים להיפטר – שום נשק גרעיני. איראן לא יכולה שיהיה לה נשק גרעיני. אתה יודע למה? כי הם היו משתמשים בו, ואנחנו לא ניתן להם להשתמש בו. אז איראן לא יכולה שיהיה לה נשק גרעיני, ולא יהיה לה".

הצהרות אלו מגיעות על רקע צעדים שנקט הממשל האמריקני לאחרונה לצמצום התרגילים הצבאיים המשותפים עם דרום קוריאה, ומשקפות את גישת הממשל המשלבת נכונות למגעים ישירים עם פיונגיאנג לצד עמדה נחרצת נגד התגרענות איראנית.