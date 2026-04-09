מלחמת "שאגת הארי" הסתיימה, אך ישראל בדרך למערכה קיומית חסרת תקדים | תחקיר ה'ניו יורק טיימס' חושף את כישלון תוכנית ההונאה בחדר המצב של טראמפ: המשטר בטהרן שרד, 440 קילוגרמים של אורניום מועשר מחכים במחסנים, והמלחמה המכריעה היא כבר לא שאלה של "אם", אלא של מתי - ואולי תוך שבועות בודדים (מגזין)
קוריאה הצפונית חושפת קפיצת מדרגה טכנולוגית מדאיגה במערך הלוחמה האסטרטגי והמשוריין שלה, המציבה אתגר חדש למערכות ההגנה המערביות | עם מנוע דלק מוצק עוצמתי במיוחד ומערכת הגנה לטנקים "שלטענתם" רושמת 100% הצלחה, פיונגיאנג מאותתת כי עוצמתה הצבאית נכנסה לשלב משמעותי של שינוי (חדשות בעולם)
לווייני ריגול זיהו תנועה חריגה בפתחי המנהרות המבוצרות באיראן, בעוד טראמפ מתלבט בין פשיטת קומנדו כירורגית להסכם פוליטי | האם ארה"ב וישראל יצליחו לשים יד על האורניום המועשר בטרם הם יצליחו לייצר את נשק יום הדין? | פרויקט מיוחד על המרדף המודיעיני (תקיפה והגנה)
דו"ח של מכון ISIS חושף סימני שאלה ביחס להצהרות צה"ל לממצאים בשטח במתחם הגרעין הסודי. בעוד מבנים עיליים הושמדו בתקיפה, המבנה התת-קרקעי שהוצג כליבת פרויקט הנשק נותר, על פי הלוויינים, ללא פגע (מלחמה עם איראן)
שעות לפני נאום מצב האומה, הנשיא טראמפ אמר היום כי וושינגטון דוחפת את איראן להיכנס להסכם שבו תתחייב שלא לפתח תוכנית נשק גרעינית ולא לייצר פצצה | הבית הלבן אמר שטראמפ יכריז בנאומו הלילה שאמריקה "חזקה ומשגשגת", לקראת יום העצמאות ה-250 שלה שיצוין ב-4 ביולי (בעולם)
מוסקבה שוברת שוויון במזרח התיכון. ה-Il-80, מרכז הפיקוד המעופף של פוטין המסוגל לשרוד מתקפה אטומית, נחת הבוקר באיראן. האם רוסיה לוקחת פיקוד על מערכות ההגנה המקומיות ומנטרלת את יתרון החמקנים האמריקאים? המזרח התיכון בנקודת רתיחה חסרת תקדים| המהלך הופך כל תקיפה אמריקאית להימור על מלחמת עולם (בעולם)
תמונות לוויין חדשות חושפות האצה משמעותית בפיתוח תוכנית הנשק הגרעיני של סין | בשנים האחרונות נראים מבנים מבוצרים חדשים במדינה, כולל בונקרים וסוללות עפר, לצד מתחם עמוס בצנרת שמומחים מעריכים כי הוא משמש לטיפול בחומרים מסוכנים במיוחד (בעולם)
שר החוץ הטורקי, האקן פידאן, התחמק באלגנטיות כשנשאל בריאיון לגבי האפשרות שטורקיה תחזיק בנשק גרעיני | השר הצהיר כי טורקיה עשויה להצטרף למרוץ חימוש אם כל מדינה באזור תצטייד בנשק גרעיני | עם זאת הדגיש כי טורקיה מחויבת לאמנה למניעת הפצת נשק כזה (בעולם)
אמנת הפיקוח הגרעיני האחרונה בין ארה"ב לרוסיה פקעה השבוע • טראמפ דורש שסין תצטרף להסכם חדש, אך בינתיים המעצמות חופשיות לחמש טילים בליסטיים ללא פיקוח | מומחי ביטחון ישראלים מזהירים: "קו פרשת מים" (בעולם)
השבוע צפויים להיפגש הנשיא טראמפ ויורש העצר הסעודי בן סלמאן בבית הלבן, ובמערכת הביטחון חוששים כי ישראל תאבד את העליונות האווירית | בסעודיה נחושים להשיג נשק מתקדם, ובישראל נערכים לאפשרות שגם סעודיה תצטרף למועדון היוקרתי וביום מן הימים תשתמש בו נגד ישראל | הסיכויים והסיכונים במהלך הדרמטי, והיכולות הישראליות שעלולות להיחשף (חדשות ביטחון, מדיני)