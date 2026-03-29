קים ג'ונג און חושף נשק שובר שוויון ומנוע אימתני ( צילום: צפון קוריאה )

בסדרת ניסויים שערכה לאחרונה תחת פיקוחו הישיר של המנהיג קים ג'ונג און, הציגה קוריאה הצפונית שני הישגים צבאיים משמעותיים המהווים חלק מתוכנית החומש לשדרוג יכולות התקיפה האסטרטגיות של המדינה.

הניסוי המרכזי שבוצע היה בחינה קרקעית של מנוע רקטי חדש בעל דחף גבוה המבוסס על דלק מוצק, תוך שימוש בחומרים מרוכבים של סיבי פחמן. המנוע החדש הציג עוצמת דחף מקסימלית של 2,500 קילו-ניוטון (kN), נתון המהווה זינוק של 26% לעומת הניסוי הקודם שנערך בספטמבר האחרון. השימוש בדלק מוצק נחשב ליתרון אסטרטגי קריטי, שכן הוא מאפשר שיגור מהיר יותר, ניידות גבוהה ויכולת אחסון קלה יותר, מה שהופך את הטילים הללו לאידיאליים עבור מתקפות פתע.

קים ג'ונג און חושף נשק שובר שוויון ומנוע אימתני ( צילום: צפון קוריאה )

מומחים מעריכים כי המנוע החדש מיועד לטיל הבין-יבשתי (ICBM) מדגם Hwasong-20 שנמצא בפיתוח, ואולי אף נועד לאפשר נשיאת מספר ראשי נפץ (MIRV) כדי לגבור על מערכות הגנה אווירית.

במקביל לניסוי הטילים, קים ג'ונג און פיקח על מבחן ביצועים של טנק מערכה חדש שפותח על ידי המכון לנשק משוריין. גולת הכותרת של הטנק היא מערכת הגנה אקטיבית (יירוט), אשר נבחנה אל מול אמצעי נ"ט המגיעים מכיוונים שונים.

קים ג'ונג און חושף נשק שובר שוויון ומנוע אימתני ( צילום: צפון קוריאה )

קים ג'ונג און חושף נשק שובר שוויון ומנוע אימתני ( צילום: צפון קוריאה )

על פי הדיווחים, המערכת הציגה ביצועי הגנה מושלמים עם 100% הצלחה בנטרול האיומים. קים ג'ונג און לא חסך בשבחים ואמר כי פונקציונליות מערכת היירוט של הטנק החדש מסוגלת להשמיד כמעט את כל אמצעי הנ"ט הקיימים כיום, והצהיר בביטחון כי "אין טנק בעולם שניתן להשוות לטנק הזה".

קים תיאר את הניסויים כבעלי חשיבות עצומה להעלאת הכוח הצבאי האסטרטגי של המדינה לרמה הגבוהה ביותר. הצלחת הניסויים מעידה על כך שיכולות ההגנה של קוריאה הצפונית "נכנסו לשלב משמעותי של שינוי בבניית הכוחות האסטרטגיים". מומחים מציינים כי השילוב בין מנועי דלק מוצק עוצמתיים לטכנולוגיות מיגון מתקדמות לטנקים, נועד לא רק לחזק את ההרתעה אלא גם להבטיח את שרידות הכוחות במקרה של עימות כולל.