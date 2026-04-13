"אתם משחקים באש": המסר המאיים של רוסיה לישראל בנוגע לאיראן

מתיחות חריפה וחסרת תקדים התגלתה בשבועות האחרונים בין רוסיה לישראל, על רקע תקיפות צה"ל באזור המתקן הגרעיני בבושהר שבאיראן.

על פי הדיווח הערב (שני) בחדשות 12, משרד החוץ הרוסי ושגרירות רוסיה בישראל פנו באופן אינטנסיבי מספר פעמים לגורמים ישראליים והתריעו בהם באופן חריג עם אזהרה חמורה, כי התקיפות מסכנות באופן ישיר אזרחים ואנשי מקצוע רוסים הנמצאים במקום. על פי הדיווח, לאחר תקיפה אחת שבוצעה יחסית קרוב למיקום בו שהו עובדים רוסים, מוסקבה הגבירה את הלחצים והחריפה את הטון של ההתרעות. אך רק לאחר מעשה, התברר כי צה"ל כלל לא ידע על נוכחותם של הרוסים באזור. לאחר המחאה הרוסית, חודדו המיקומים בפני הגורמים הישראליים כדי למנוע תקריות נוספות. "משחק מסוכן שעלול להוביל לאסון" "זו הסיבה שנפלו טילים בבני ברק"; התשובה המפתיעה של האדמו"ר חיים רוזנבוים | 21:42 בכיר בקרמלין שלח מכתב רשמי לגורם ישראלי בכיר, ובו הזהיר בלשון חריפה: "אתם מעמידים את אנשינו בסכנה. זהו משחק מסוכן שעלול להוביל לאסון גרעיני אדיר עם השלכות קשות על כל המזרח התיכון. אנחנו קוראים לכם להפסיק". המסר הרוסי מעיד על דאגה עמוקה במוסקבה מפני אפשרות של פגיעה במתקן הגרעיני או בסביבתו הקרובה. הרוסים לא הסתפקו בביקורת על התקיפות, אלא הזהירו במפורש מפני "אסון גרעיני" שעלול להיגרם כתוצאה מהפעילות הצבאית הישראלית באזור.

פינוי צוותים רוסים מהמתקן

בישראל טוענים בתוקף כי התקיפות לא כוונו בשום צורה כלפי אף גורם רוסי, אולם לא בכדי הרוסים פינו כמעט את כל אנשי הצוות שלהם מהמתקן הגרעיני בבושהר ומסביבתו. צעד זה מעיד על רמת הדאגה הגבוהה במוסקבה ועל החשש מפני המשך הפעילות הצבאית הישראלית באזור.

הפינוי של הצוותים הרוסים מהווה אות אזהרה ברור. רוסיה, שסייעה לאיראן בבניית הכור הגרעיני בבושהר ושומרת על נוכחות של מומחים במקום, מאותתת כעת: הסבלנות שלנו נגמרת. המתיחות בין שתי המדינות מגיעה בעיתוי רגיש, כאשר שיתוף הפעולה בין רוסיה לאיראן הולך ומתהדק בחודשים האחרונים.

רקע למתיחות

התקיפות הישראליות באזור בושהר בוצעו במהלך החודש האחרון, כחלק ממערכת "שאגת הארי" נגד איראן. צה"ל תקף מטרות צבאיות ותשתיות איראניות, כאשר חלק מהתקיפות בוצעו באזורים הסמוכים למתקן הגרעיני. על פי הדיווחים, התקיפות כללו גם יעדים באזור הכור, מה שהעלה את רמת הדאגה הרוסית.

יצוין כי בשבועות האחרונים, כולל ממש בימים האחרונים שלפני הפסקת האש, הפניות הרוסיות לישראל הלכו והתעצמו. משרד החוץ הרוסי והשגרירות במוסקבה העבירו מסרים חוזרים ונשנים, תוך שהם מדגישים את הסכנה לאזרחים רוסים ואת החשש מאסון גרעיני אפשרי.

מוקדם יותר היום, משרד ההגנה האיראני הוציא אזהרה חריפה בעקבות המצור הימי האמריקני שהחל במצר הורמוז. בהודעה רשמית הבהיר המשרד כי "כל ניסיון של מעצמה זרה להתערב במצב במצר הורמוז רק יחריף את המשבר בשוק האנרגיה העולמי".

ההודעה האיראנית מגיעה שעות ספורות לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז באופן רשמי על תחילת המצור הימי במצרים האסטרטגיים. לדברי טראמפ, כוחות הצבא האמריקני השמידו כמעט כליל את יכולותיו הימיות של המשטר בטהרן, והוא הזהיר את הספינות שנותרו לבל יתקרבו לאזור.

לפי ההודעה של משרד ההגנה האיראני, "איראן, השולטת שליטה מלאה במצר הורמוז, לא תאפשר התערבות או פגיעה מצד כוחות צבאיים אמריקאיים וזרים. טראמפ, כפי שנכשל בצעדים אחרים שלו, ייכשל גם בניסיון להתערב צבאית במצב במצר הורמוז ובנתיבי השיט של ים עומאן, ויביא בכך לכישלון נוסף לארצות הברית ולעולם".

במקביל, לפי דיווחים שונים שר ההגנה הסיני האדמירל דונג ז'ון שלח מסר לממשל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולצי האמריקאי: "ספינותינו נעות בתוך ומחוץ למצר הורמוז ויש לנו הסכמי סחר ואנרגיה עם איראן שאנחנו נכבד. אנחנו מצפים שאחרים לא יתערבו בעניינינו, כשאיראן שולטת במצר והוא פתוח עבורנו".