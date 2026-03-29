סבא"א הודיעה כי כור המים הכבדים בחונדאב שבאראק ספג נזק קשה בעקבות התקיפה ואינו פעיל עוד, זאת על סמך ניתוח תמונות לוויין ומידע מודיעיני | זאת, אחרי שבמדינה דיווחו כי הותקף לפני יומיים ב-27 במרץ | לפי סבא"א, לא ידוע על חומר גרעיני שנמצא במתחם (בעולם)
בזמן שהעולם מחפש פתרונות לאנרגיה ירוקה, סין דוהרת לעבר היתוך גרעיני | עם בניית כור ה-BEST במחוז אנחווי והצבת יעד להפקת חשמל עד 2030, המהפכה המדעית הופכת למציאות הנדסית | איך 'עיר ההיתוך' ופריצת גבול גרינוולד עומדים לשנות את עתיד החשמל של כולנו? (חדשות בעולם)
מנהל המתקן מזהיר כי המבנה שנועד להגן על אירופה למאה שנים נמצא בסכנת קריסה ממשית בעקבות התקיפות הרוסיות על אוקראינה | בעוד מוסקבה מתעלמת מהנזק הקריטי ומטילה את האשמה על קייב, 200 טון של אבק רדיואקטיבי ממתינים תחת תקרה סדוקה שאיבדה את יכולת הבטיחות שלה (חדשות בעולם)
משבר המים האדיר הפוקד את איראן עשוי להוביל לטלטלה במשטר| לא בכדי ראש הממשלה התייחס לכך באופן ישיר | הקצבות חשמל, קיצור ימי עבודה והגבלות על בתי ספר מצטרפים לאינפלציה דוהרת ולפיצוצים מסתוריים; אזרחים מתארים תחושת "נפילה חופשית" ומביעים ספק ביכולת המשטר לבלום את ההידרדרות (מגזין)
נאס"א מקדמת את בניית הכור הגרעיני הראשון על
הירח, במטרה לתמוך בנוכחות אנושית קבועה ולנצח ב"מירוץ החלל השני" | המהלך
נועד לחזק את הביטחון הלאומי בחלל ולהבטיח נוכחות מתמשכת מול תחרות גלובלית (חדשות
בעולם)
בקבות תקיפת חיל האוויר של ישראל את מתקן העשרת האורניום וייצור הגרעין בנתנז, הועדה לאנרגיה אטומית באיראן דיווחה על דליפה רדיואקטיבית שזוהתה במתקן בעומק האדמה | עם זאת לא דווח מה היקף הנזק המשוער ולא התקבלו דיווחים על קרינה מחוץ לשטח המתקן שהופצץ (בעולם)