מעמד מרשים התקיים במעונו של חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת רמת אלחנן בבני ברק. המעמד נערך לכבוד פתיחת סניף חדש של כולל ללימוד ספרי החפץ חיים, הפועל בבית הכנסת 'חניכי הישיבות – כרם ישראל' שבשכונת קריית הרצוג, בהנהלת המרא דאתרא הגאון רבי אליעזר רוט, חתנו של הגר"י זילברשטיין.

במעמד נכחו גדולי תורה: נשיא רשת הכוללים הגה"צ רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, ראש ישיבת ארחות תורה הגאון רבי איתמר גרבוז, והרה"צ רבי ישראל מנחם אלתר, בנו של כ"ק האדמו"ר מגור ור"י ישיבת 'בית נחמיה' בבני ברק.

***

"אם אתה אוהב כל יהודי – לא שייך לדבר עליו לשון הרע"!

הגאון רבי אליעזר רוט פתח את המעמד בסיפור יוצא דופן: "יהודי יקר הקשור למורי חמי שליט"א, הרב יצחק גלר, רגיל להגיע לכולל 'נתיבות המשפט' שלנו להכין את דרשותיו. לפני מספר שנים ביקשתי ממנו לשתף את האברכים בתוכן הדרשה שהכין.

"הרב גלר סיפר על ד"ר זוהר עשור, רופא שיניים חרדי שהיה תלמידו של מורי חמי. הרופא סיפר שבעת טיפול שיניים אצל הגר"י זילברשטיין, שאל אותו בתמיהה: 'יש לי שאלה – אני רואה בלי עין הרע שכל השיניים של הרב שלמות לחלוטין, אך מצד התעודת זהות זה לא מסתדר...' השיב לו הרב זילברשטיין: 'השיניים האלה מעולם לא דיברו לשון הרע'.

"כששמעתי את הסיפור, אמרתי לרב גלר שזה סיפור יפה, ואכן מעולם לא שמעתי מהשווער שלי לשון הרע, אך אשאל אותו בעצמי אם הדבר נכון. בליל שבת קודש פניתי למורי חמי: 'לא נעים לי לשאול, אך הרב גלר מספר בשם ד"ר עשור שהרב העיד על עצמו שמעולם לא דיבר לשון הרע. יש לי שתי שאלות: האם זה נכון? ואיך זה יכול להיות נכון?'

"מורי חמי תפס את שיניו ואמר: 'השיניים האלה מעולם לא דיברו לשון הרע. אבל אני לא מבין את השאלה שלך – אם אתה אוהב כל יהודי, לא שייך לדבר עליו לשון הרע. אני אוהב כל יהודי, לא משנה מה הוא. כשאתה אוהב כל יהודי, פשוט לא שייך לדבר עליו לשון הרע'".

***

"שמירת הלשון מלמדת אותנו לחפש את התיקון ולהתמקד בטוב"!

הגר"י זילברשטיין נשא את דברי התורה המרכזיים, וחשף מעשה מרתק מילדותו: "נולדתי בעיירת בנדין שבפולין. הוריי היו קרובים מאוד למרא דאתרא של העיירה, הגה"צ רבי חנוך צבי הכהן לוין זצוק"ל, הרב מבנדין. מעשה נורא אירע שם: חסיד אחד נכנס להתפלל והניח את חליפתו, שבה הייתה כל הנדוניה שהכין לנישואי בתו. כשיצא מהתפילה, גילה שהכסף נגנב – והתעלף.

"העירו אותו והוא שוב התעלף, ושוב ושוב. קראו לרב מבנדין, והוא הכריז: 'אני רוצה להודיע קבל עם ועדה – אם הגנב ישיב את הכסף, אברך אותו. אך אם לא ישיב, אקלל אותו ואומר עליו יימח שמו וזכרו'.

"זה היה דבר שהרב מבנדין מעולם לא עשה – לומר על יהודי ימ"ש. כמובן, תוך שעה הכסף כולו הוחזר. הרב מבנדין אמר: 'הוא קיים מצוות עשה דאורייתא של והשיב את הגזילה אשר גזל – מצווה שלא כל אחד זוכה לקיימה. וגם מצוות וחי בהם, שכן בעל הכסף היה בסכנה גדולה. אני רוצה לברך אותו שיהיה לו כל טוב, ויתברך שמו, ויהיה לשם ולתפארת בישראל. ובקשה אחת יש לי: לא לחקור מי היה הגנב'.

"כל העם ענו אמן. חמשת אלפים איש צעקו 'אמן' שבקע את השמיים. מה הלימוד כאן? אני לא מאמין שהרב מבנדין, שהיה איש אלוקים קדוש, קילל אי פעם יהודי בחייו. אני בטוח שמעולם לא קילל מלבד אותה פעם. הוא היה אוהב ישראל בדרגה הגבוהה ביותר לפי השגותינו, וגם ספריו 'יכהן פאר' נפלאים ממש. כאן עשה מה שעשה כדי להציל את מי שנגנב ממונו, ויש הרבה מוסר השכל ללמוד ממעשה זה".

הרב הסביר שבחר במעשה זה כדי ללמד דרך ברורה גם בהלכות לשון הרע: להשתדל תמיד לראות הכל בעין טובה ולדון לכף זכות. כמו כן למדים מהקפדת הרב מבנדין שלא לחקור מי הגנב – שלא ליטות אחר הסקרנות הטבעית ולא לבייש ברבים.

עוד למדים לרכוש את היכולת להסתכל על מי שטעה ולראות את הצעד החיובי שעושה כעת – השבת הנדוניה והצלת חיים – ולבחור לחזק ולברך אותו, במקום לרדוף ולבייש. כך שבמקום להגדיר אדם לפי כישלונו, מתמקדים בנקודת התיקון ובצעד החיובי שהוא עושה עכשיו.

***

עדות האמרי אמת נחשפה על ידי נינו: "ספרי הח"ח עשו עלי פעולה לטובה"!

הרה"צ רבי ישראל מנחם אלתר, בנו של האדמו"ר מגור ור"י ישיבת 'בית נחמיה', נשא דברים במעמד וחשף את קריאתו של זקנו מרן ה'אמרי אמת' מגור זצוק"ל לכל חסידי גור לקבוע לימוד בספרי החפץ חיים ושמירת הלשון. עוד העיד שזקנו אמר על עצמו שספרי החפץ חיים פעלו עליו לטובה. גם הגרמ"ש אדלשטיין והגר"א גרבוז נשאו דברי תורה.

לאחר מכן פצחו הנוכחים בשירת 'תהא השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון מלפניך'. לסיום בירך הגר"י זילברשטיין את כל הנוכחים והמשתתפים: "ברוך השם נמצאים כאן כעת גדולי תלמידי החכמים של הדור. נבקש מהקדוש ברוך הוא שירחם עלינו ויושיע אותנו, שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה. וחס ושלום שכעת אנחנו בסכנות גדולות מפני הערבים – שלא ישלטו בנו, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, אמן".