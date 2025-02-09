במעמד חגיגי לפתיחת כולל 'חפץ חיים בעיון' במעונו של הגר"י זילברשטיין, חשף חתנו הגר"א רוט את תשובתו המפתיעה של חמיו לרופא השיניים • "אם אתה אוהב כל יהודי – לא שייך לדבר עליו לשון הרע" • מעשה מדהים מעיירת בנדין על הרב מבנדין זצ"ל
הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד קריית ויז'ניץ, כינס כינוס יסוד של עסקני החסידות והקים את "אגודת השומרים" , לשמור על שמירת הלשון לזכותו של אביו האדמו"ר מויזניץ | במעמד נשא דברים הגאון רבי ישראל מילר דומ"ץ החסידות, וכן הגה"צ האב"ד שעורר את הענין המהווה נר לרגליו של אביו, הרבי מויז'ניץ (חסידים)