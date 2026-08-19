מועצה מקומית בדורסט שבבריטניה פרסמה התנצלות לאחר שהציבה שלט זמני המציין "דרך ללא מוצא" בסמוך לכניסה לבית הקברות בעיירה ווימבורן. המיקום עורר תגובות משעשעות בקרב תושבי האזור והנהגים שעברו במקום.

יצוין כי באנגלית, הביטוי המקובל לציון דרך ללא מוצא הוא "Dead End" - שמשמעותו המילולית היא "סוף מת".

תושבים רבים חשבו תחילה שמדובר בהתלוצצות, אך המועצה הבהירה כי השלט הוצב מטעמים מעשיים לחלוטין. לדבריה, הצבת השלט נועדה להודיע לנהגים שאינם יכולים להשתמש בדרך הסמוכה כמעבר חלופי, בעקבות עבודות תשתית שנערכות בכביש הראשי.

"למרות שמיקום השלט יצר שילוב מצער, הוא הוצב מתוך כוונה טובה במטרה לספק מידע שימושי לנהגים", נמסר מהמועצה. "אנו מתנצלים על כל פגיעה או אי נוחות שנגרמו".

השילוב המיוחד בין הביטוי האנגלי לבין מיקומו ליד בית העלמין עורר תגובות רבות. אחד התושבים כתב: "מיקום מצוין לשלט מצד מועצת דורסט", ואחר הוסיף בהומור בהתייחס לבית הקברות: "גם הצוות שלהם הוא צוות שלדי".