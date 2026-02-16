חקירת הניו יורק טיימס חושפת כי מנהל ה-FBI קאש פאטל ניצל את סמכותו ומטוסים ממשלתיים לסיורי צלילה פרטיים באתר הנצחה צבאי מקודש בהוואי, לטיסות פנאי ולהקצאת אבטחה יקרה לבת זוגו | התנהלותו מעוררת ביקורת חריפה בממשל, חקירות פנימיות בבולשת וגל פרישות המוני של בכירים וסוכנים | לפי דיווחים בשבועות האחרונים, טראמפ שוקל לפטר את פאטל (חדשות)
בקרב הציבור החרדי והדתי לאומי כאחד סוערות הרוחות בדבר מה שנטען לביזוי קברי תנאים ואמוראים בעיר יפו | בסרטון תיעודי שפרסם מדריך הטיולים שרגא שמידלר הוא מציג טענות לפיהן מתחת לגן הבוטני ביפו העתיקה נמצאים שרידיו של בית עלמין יהודי קדום | אך בארגון "אתרא קדישא" הבהירו כי הטענות בדבר קבורת תנאים ואמוראים באתר אינן מדויקות - וכי אין ביזוי עצמות תנאים ביפו | ישראל שפירא עם הפולמוס המלא (היסטוריה)
מעמד תפילה נדיר ומרגש נערך אמש, על קברו של מרן הגר"ח מבריסק זצוק"ל בורשה, כאשר לאחר אמירת פרקי התהילים והתפילות במקום, סיפר הגרש"י מלר סיפורים שלא היו ידועים עד כה על קבורתו של הגר"ח מבריסק זי"ע (חדשות חרדים)