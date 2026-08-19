הרב יאיר הדאיה הוכתר לרבה של אילת

בטקס חגיגי ומרומם שנערך אמש (יום שלישי) באילת, הוכתר הגאון רבי יאיר הדאיה לכהן כרבה הראשי של העיר. הרב החדש ממשיך בכך את מסורת הרבנות המשפחתית בעיר, וממלא את מקומו של אביו מרן הגאון רבי משה הדאיה זצ"ל, שהנהיג את קהילת אילת במשך עשרות שנים רבות.

בטקס ההכתרה המרשים השתתפו גדולי הרבנים וראשי הישיבות, בראשם שני הרבנים הראשיים לישראל - הראשון לציון מרן הגאון רבי דוד יוסף והגאון רבי קלמן בר, לצד הראשון לציון לשעבר מרן הגאון רבי שלמה משה עמאר. כן נכחו במעמד רבני ערים, אישי ציבור, ראש עיריית אילת מר אלי לנקרי, יו"ר המועצה הדתית מר חיים עמר, מפקדי כוחות הביטחון ומאות מתושבי העיר שבאו לחלוק כבוד לתורה ולרבנות.

שיא המעמד היה כאשר הרבנים הראשיים הלבישו על הרב החדש טלית חדשה והניחו על ראשו מצנפת רבנית מסורתית. ברגשות עמוקים, בירך הגאון רבי יאיר הדאיה ברכת "שהחיינו" בקול, והקהל הנוכח ענה אחריו אמן בהתרגשות רבה.

לאחר מכן נשאו גדולי הרבנים דברי ברכה והאצילו מברכותיהם על המרא דאתרא החדש, שיזכה להנהיג את העיר בדרך התורה. הרב החדש השיב בדברים נרגשים, הודה לתושבי העיר, והדגיש את האחריות הכבדה המוטלת על כתפיו. בדבריו הטעים כי תפקיד הרבנות אינו מעמד של כבוד אלא שליחות של עבודת הקודש למען הציבור, הן בכלל והן בפרט.