בבלי
ביקור קודש במחנות הקיץ

האדמו"ר מסאטמר במחנות הקיץ בקאנטרי

הרבי ערך השבוע ביקור במחנות הקיץ של החסידות בהרי הקאנטרי • הניח אבן פינה לבניין 'שפע יואל' שיוקם בנדבת הנגיד ר' יואל לנדא • נשא דברי קודש לבנות החסידות ובירך את התורמים

האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)

מרן האדמו"ר מסאטמר ערך השבוע ביקור קודש במחנות הקיץ של החסידות בנייפאנאק שבהרי הקאנטרי. במסגרת הביקור התקיים מעמד חגיגי של הנחת אבן פינה לבניין חדש בשם "שפע יואל", שיורחב את שטח המחנה. הבניין מוקם בזכות נדבתו הנדיבה של הנגיד ר' יואל לנדא.

במהלך דברי הקודש שנשא, בישר האדמו"ר כי שמו של הבניין נקבע לזכרו ולשמו של מרן בעל ה'ויואל משה' זי"ע. לאחר יציקת הבטון והנחת אבן הפינה, התקיים ריקוד נלהב בהשתתפות הנגידים ובוני הבניין.

בהמשך היום פקד האדמו"ר את ילדי המחנה, כאשר אלפי תלמידים קיבלו את פניו על כרי הדשא תוך שירת שירי התעוררות.

האדמו"ר ביקר גם במחנה הקיץ של בנות החסידות, שם נשא דברי קודש והאריך בחשיבות שמירת הצניעות והחינוך הטהור.

את סדרת המעמדים חתם האדמו"ר במסיבת לחיים עם נגידי החסידות ותומכי המוסדות, בה נשא דברי קודש ובירך את התורמים שיזכו לראות ברכה והצלחה בכל מעשיהם.

האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנות הקיץ (צילום: יוסי גאלדבערגער - שאט די דאט)

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