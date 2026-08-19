מרן האדמו"ר מסאטמר ערך השבוע ביקור קודש במחנות הקיץ של החסידות בנייפאנאק שבהרי הקאנטרי. במסגרת הביקור התקיים מעמד חגיגי של הנחת אבן פינה לבניין חדש בשם "שפע יואל", שיורחב את שטח המחנה. הבניין מוקם בזכות נדבתו הנדיבה של הנגיד ר' יואל לנדא.

במהלך דברי הקודש שנשא, בישר האדמו"ר כי שמו של הבניין נקבע לזכרו ולשמו של מרן בעל ה'ויואל משה' זי"ע. לאחר יציקת הבטון והנחת אבן הפינה, התקיים ריקוד נלהב בהשתתפות הנגידים ובוני הבניין.

בהמשך היום פקד האדמו"ר את ילדי המחנה, כאשר אלפי תלמידים קיבלו את פניו על כרי הדשא תוך שירת שירי התעוררות.

האדמו"ר ביקר גם במחנה הקיץ של בנות החסידות, שם נשא דברי קודש והאריך בחשיבות שמירת הצניעות והחינוך הטהור.

את סדרת המעמדים חתם האדמו"ר במסיבת לחיים עם נגידי החסידות ותומכי המוסדות, בה נשא דברי קודש ובירך את התורמים שיזכו לראות ברכה והצלחה בכל מעשיהם.