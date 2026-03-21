שבוע טוב ומבורך! זיידל'ע בעוד מדור עם חן יהודי מהרגעים המיוחדים של השבוע האחרון במחוזות החרדיים בארץ ובעולם | מי הנגיד שנחת במסוק פרטי מהשמיים, איזה אדמו"ר נצפה בשיא הפשטות באולם שמחות, למה נשרו "פעקלאך" מהתקרה בביהמ"ד הגדול בירושלים, ומי העסקן שקנה טלית בלי קשר לסערה? כל התשובות, כל התיעודים וכל הנייעס שחם יותר מהמצות – בפנים! (חרדים)
נגידי חסידות סאטמר ינחתו השבוע לביקור היסטורי בירושלים, במהלך שהותם יפארו מעמד תהלוכת ספר תורה, ויקראו קריעה בדש בגדם מול הכותל המערבי | שיאו של הביקור 'אירועי ענק' לציון הילולת הרה"ק בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זי"ע, שהבטיח שלא יהיה קיום למדינה הציונות | הפרטים המלאים (חסידים)
לאחר שבועות ארוכים של דיונים, כעת נחשף ב'בבלי', כי ב'עדה החרדית' יוזמים שיתוף פעולה עם מספר אדמו"רים חסידים וכצעד ראשון הם יתכנסו בשבוע הבא ל'כינוס חירום' | מי שעומד מאחורי המהלך, הוא גביר חסיד סאטמר מארצות הברית | כל הפרטים (חדשות חרדים)
הנגיד יואלי לנדא ערך מסיבת שבע ברכות מיוחדת במעונו, לכבוד השמחה בבית רבו האדמו"ר מסאטמר, בנישואי נכדתו, בת לבנו הגה"צ רבי יעקב בער טייטלבוים אב"ד סיגעט | במהלך השבע ברכות פתח הרבי במחול מיוחד עם הנגיד (חסידים)