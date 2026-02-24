תזמון זה עניין של טיימינג: התגובה של "צבע שחור" ליועמ"שית | דרמה מאחורי הקלעים: האם יהדות התורה בדרך לפיצול היסטורי? | מהומת ענק במאה שערים: פשיטה משטרתית הסתיימה במנוסת השוטרים | אין להם קווים אדומים: האדמו"ר מקרלין ורה"י הגר"מ זילבר הותקפו (מעייריב)
בפעילות זרוע מבצעית יחידת 'חץ יהודה' ממחוז ש"י בכפר הפלסטיני, אותרו כלי נשק מוסתרים בבית עסק לממכר זהב | החשוד בהחזקתם, נעצר על ידי הלוחמים והועבר לחקירת המשטרה | כך נראו רגעי הפשיטה על חנות הזהב ממצלמת קסדת הלוחמים (משטרה)
שוטרים ערכו פשיטה במתקני לוגיסטיקה של אמזון באיטליה, כחלק מחקירה על חשד להברחת סחורה מסין | על פי החשד, אמזון משמשת כמעין "סוס טרויאני" המאפשר לסחורה להגיע לאיטליה מבלי לשלם מיסים כנדרש | החקירה צפויה להתרחב למדינות נוספות באיחוד האירופי (בעולם)