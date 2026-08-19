חברת הנשק הגרמנית Rheinmetall פרסמה תיעוד מתרגיל המדגים את יכולותיה של מערכת ה-HAMMR, כלי נשק חדשני המיועד ללוחמי חי"ר. בסרטון נראים לוחמים פועלים בשטח מיוער כשהם נושאים את המערכת ומבצעים תקיפות של מטרות שונות.

התיעוד מציג לוחם הממלא מחסנית במהירות, מכוון למטרה באמצעות מערכת הכוונה מתקדמת ומבצע ירי חצי-אוטומטי לעבר רכב שטח. הפגיעות חודרות את דפנות הרכב ממספר כיוונים. בנוסף, מוצגת בסרטון פגיעה ישירה ברחפן המרחף באוויר, וכן שימוש בתחמושת המתפוצצת מעל מבנים ומחסות כדי לפגוע באויב המסתתר מאחוריהם.

המערכת החדשה תוכננה בצורה ארגונומית ומשקלה הכולל עומד על כ-4.1 קילוגרמים בלבד, מה שמאפשר ללוחם בודד להפעיל אותה בשטח. ה-HAMMR משתמשת במחסניות של 5 כדורים בקוטר 40 מילימטר, והיא כוללת מערכת בקרת אש ממוחשבת המשלבת מד טווח לייזרי ומחשב נתונים. שילוב זה מבטיח דיוק גבוה כבר בירייה הראשונה.

כאשר משתמשים בתחמושת במהירות בינונית, הטווח האפקטיבי של המטול מגיע עד כ-900 מטרים. המערכת תואמת גם לתחמושת רגילה במהירות נמוכה. הפיתוח מעניק לכוח חי"ר יכולת אש עצמאית ומדויקת ברמה של ארטילריה קלה, והוא נחשב למענה המתקדם ביותר שפותח מאז ביטול פרויקט ה-XM25.