גורמים בכירים במשטר האיראני מזהירים כי מהלך כלכלי נוסף מצד ארצות הברית עשוי להוביל להשלכות חמורות ולעורר גל חדש של תסיסה אזרחית ברחבי המדינה. החשש בקרב הממשל האיראני הולך ומתעצם בעקבות החרפת הלחץ הכלכלי והפגיעה בתשתיות, המעמידים את יציבות השלטון בסכנה ממשית.

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, התייחס לאחרונה למצב הקשה והודה בפומבי כי "הבעיות שלנו הוכפלו פי כמה וכמה, בעוד שההכנסות שלנו ירדו". דבריו נאמרו על רקע הצהרותיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על כוונתו להנחית מכה כלכלית קשה על איראן, לצד תוכניות וושינגטון להטיל אמצעים חסרי תקדים בימים הקרובים.

על פי הדיווח, צעד כלכלי נוסף עשוי לעורר תסיסה חדשה ברחוב האיראני, שבסופה עלולה להתרחש אף קריסת המשטר.

המצור הימי והפגיעה בתשתיות החמירו את המחסור במוצרי יסוד ובדלק. חבר הפרלמנט האיראני רזא ספחוואנד ציין כי "תפוקת הבנזין היומית של איראן הגיעה לקצה גבול היכולת שלה, עומדת על כ-130 מיליון ליטרים, לעומת צריכה של 137 מיליון ליטרים".

ההשפעות של ההידרדרות הכלכלית ניכרות בקרב האוכלוסייה, כאשר האינפלציה הגיעה ל-66% ומחירי המזון זינקו ב-128%.

ערשיה, מהנדס מאספהאן, שיתף את חששותיו ואמר: "אני מודאג. אם טראמפ יטיל עוד סנקציות, איך אנשים רגילים ישרדו? אני לא רוצה שהמדינה שלי תיענש צבאית או כלכלית. אנחנו כבר נאבקים".

בעלי עסקים רבים נאלצו לסגור את עסקיהם ולפטר עובדים בשל הפגיעה במסחר. מוחסן, בעל עסק מבנדר עבאס, סיפר: "נאלצתי לפטר 10 עובדים. זה היה כואב, אבל לא הייתה לי ברירה. לא יכולתי עוד להרשות לעצמי לשלם את משכורותיהם, וכעת אני מסתמך על החסכונות שלי כדי לתמוך במשפחתי".

ירידת ערך המטבע המקומי הובילה לירידה חדה בכוח הקנייה של המשפחות. חוסיין, עובד מדינה מיזד, תיאר את מצוקתו: "אני מתבייש מול הילדים שלי. המשכורת שלי נעלמת תוך ימים. בשר ועוף נעלמו מהשולחן שלנו. אין לי מושג איך נסתדר".

הלחץ הכלכלי המתמשך מאלץ אזרחים רבים לעבוד במספר משרות או לעזוב את ערי מגוריהם. ביז'אן, מהנדס מטהראן, תיאר את המציאות החדשה: "בעבר עבדתי אולי חמש או שש שעות ביום... עכשיו, הכל זה עבודה או חיפוש עבודה, או תחושת חרדה מזה שאין מספיק עבודה".