דניאל אמונה ז"ל, תושב פתח תקווה בן 62, הלך לעולמו בפרו לאחר שהיה כלוא במדינה במשך כשלוש שנים וחצי. ארגון זק"א ומשרד החוץ נמצאים בקשר עם בני משפחתו ועם הרשויות בפרו, ופועלים להסדרת ההליכים הנדרשים לצורך הבאת ארונו לקבורה בישראל.

על פי הדיווח שפורסם בעיתון 'ישראל היום', הנפטר נמצא אתמול (יום ראשון) בבית הסוהר שבו שהה. מעצרו החל בינואר 2023, כאשר נעצר בנמל התעופה הבינלאומי חורחה צ'אבס שבלימה, בירת פרו, לאחר שהתגלו סמים במזוודתו. הנסיבות המדויקות של פטירתו טרם הובהרו.

עם קבלת הידיעה על הפטירה, החלה היחידה הבינלאומית של ארגון זק"א לפעול בשיתוף עם משרד החוץ. הגורמים פועלים מול בני המשפחה השכולה ומול הרשויות המקומיות בפרו, במטרה להשלים את כל ההליכים הנדרשים ולאפשר את הבאת הארון לקבורה בישראל.

יוסי לנדאו, קמב"ץ זק"א מרחב לכיש, מסר: "אנו מלווים את בני המשפחה ופועלים מול הרשויות המקומיות להסדרת כלל ההליכים. נעשה כל שניתן כדי להשיב את ארונו לישראל בהקדם ולהביאו לקבורה בכבוד הראוי".