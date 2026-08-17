תהיה גוי טוב ותעשה מה שישראל אומרת לך: כתובות חיילים על מטוס אמריקני הציתו סערה ( צילום: רשתות חברתיות )

תמונה שהתפשטה במהירות ברשתות החברתיות עוררה דיון ציבורי סוער, לאחר שבה נראו מסרים פוגעניים ואנטישמיים שנכתבו לכאורה על גבי מטוס צבאי אמריקני באזור המפרץ הפרסי.

על פני משטח המטוס המאובק נראו מספר משפטים בעלי אופי פרובוקטיבי, ביניהם: "תהיה גוי טוב ותעשה מה שישראל אומרת לך", "עסקת שלום מספר 64 בדרך", "כל זה בשביל ארץ הקודש", וכן התייחסות לראש הממשלה בנימין נתניהו. הפרשן טריטה פרסי, שפרסם את התמונה, טען כי היא נשלחה אליו ישירות מהשטח על ידי מקור אנונימי. לטענתו, הכתובות משקפות תסכול בקרב חיילים אמריקנים מהמדיניות ומהמשימות שאליהן הם נשלחים. המקור האנונימי טען כי קיימת בעיה של חוסר מורל בקרב הכוחות, וכי החיילים נשלחים שוב ושוב למשימות קשות ללא תחושת מטרה ברורה.

כוחות מיוחדים צבא ארה"ב ( צילום: פיקוד המבצעים המיוחדים של ארה"ב )

הטענות הללו, יחד עם הכתובות על המטוס, יצרו רושם של ביקורת פנימית חריגה בקרב הצבא האמריקני. עם זאת, יש להדגיש כי זהות המקור לא אומתה באופן עצמאי.

לאחר שהתמונה הפכה לוויראלית, משתמשי רשת החלו לבחון אותה בקפידה והעלו סימני שאלה משמעותיים לגבי מקום הצילום ואותנטיות התמונה. חלק מהבוחנים זיהו את המטוס ככזה מדגם KC-135, מטוס תדלוק, והצביעו על פרטים שלטענתם אינם עולים בקנה אחד עם הטענה שמדובר במטוס הנמצא באזור מבצעי פעיל.

משתמשים נוספים העלו השערות כי המטוס עשוי להימצא במתקן אחסון או פירוק, ואף הציעו אפשרות שהכתובות נעשו על ידי גורמים שאינם חיילים אמריקנים. היו גם מי שטענו כי התמונה עברה עיבוד דיגיטלי או נוצרה באמצעות בינה מלאכותית. נכון לעתה, אין אישור רשמי לאותנטיות התמונה, אך גם אין הוכחה חותכת שהיא מזויפת.