תיעוד שהתפרסם ברשתות החברתיות בימים האחרונים מציג ניסיון יוצא דופן של כוחות רוסיים להתמודד עם איום הרחפנים: רכב תועלה מדגם UAZ-452, המכונה "בוחאנקה" בשל צורתו המרובעת, צולם כשהוא מכוסה כולו בלוחות מראה או בחומר מחזיר אור. הסרטון, שצולם בשטח מיוער, מציג את הרכב משקף את סביבתו באופן בולט עד שגולשים כינו אותו "כדור דיסקו נייד".

על פי פרשנים של חשבונות OSINT, מדובר בניסיון להגן על הרכב מפני רחפנים אוקראיניים המצוידים במערכות הכוונה אופטיות או בטכנולוגיות בינה מלאכותית לזיהוי מטרות. ההנחה העומדת בבסיס השינוי היא שהשתקפויות משתנות ומשטחים מבריקים עשויים לשבש את אלגוריתמי הזיהוי האוטומטיים של הרחפנים, במיוחד מערכות המזהות כלי רכב על פי צורה וצבע אחידים.

רכב הבוחאנקה, כלי תועלה סובייטי ותיק המיוצר מאז שנות השישים של המאה הקודמת, נפוץ מאוד בקרב הכוחות הרוסיים בחזית האוקראינית להעברת חיילים ואספקה. הרכב זול יחסית ועמיד בתנאי שטח קשים, אך חשוף ביותר לפגיעות רחפני FPV ורחפנים אוטונומיים שהפכו לאיום משמעותי בשדה הקרב. בשנים האחרונות נצפו עליו שינויים מאולתרים רבים: כלובי הגנה, קוצים ממתכת, מערכות שיבוש אלקטרוני ואף רוטורים מסתובבים.

עם זאת, מומחים וצופים מביעים ספק ביעילות הלוחות המשקפים. במקום להסתיר את הרכב, ההשתקפויות הופכות אותו לבולט במיוחד באור יום, ועלולות דווקא למשוך את תשומת ליבם של מפעילי רחפנים אנושיים. חלק מהתגובות ברשת מציינות כי מדובר ב"רעיון יצירתי אך כנראה לא יעיל", בעוד אחרים רואים בכך ניסיון נוסף להתמודד עם עליית הרחפנים האוטונומיים.

התפתחות מתמשכת במלחמת הרחפנים

התופעה משתלבת במגמה רחבה יותר של התאמות שטח מצד שני הצדדים במלחמה, שבה רחפנים הפכו לנשק מרכזי. כפי שדווח לאחרונה, כוחות רוסיים החלו להשתמש ב"רחפני ארב" המצוידים במיקרופונים רגישים, הממתינים בשטח ומאזינים לרעש מנועים לפני שהם ממריאים לתקיפה. הטקטיקה החדשה הופכת תנועה בכבישי אספקה למסוכנת עוד יותר.

מנגד, כוחות אוקראיניים פיתחו שיטות משלהם להתמודדות עם איום הרחפנים. תיעוד שפורסם לאחרונה הראה חיילים אוקראינים מיירטים רחפן רוסי בשמי הלילה באמצעות ירי מרוכז מנשק קל, תוך שימוש בכדורים נותבים לכיוון מדויק.