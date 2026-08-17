מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה | צילום: צילומים: יהודה גליקמן | יוסי רוזנבוים | דוברות הליכוד | איתי קצב | פלאש 90 | קובי ישראל | ח.כ. | לימון שחור - באדיבות ויקיפדיה | ש.פ.ה. | הציבור החרדי

מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה - צילומים: יהודה גליקמן | יוסי רוזנבוים | דוברות הליכוד | איתי קצב | פלאש 90 | קובי ישראל | ח.כ. | לימון שחור - באדיבות ויקיפדיה | ש.פ.ה. | הציבור החרדי

מדינת ישראל כולה עוקבת בדריכות עצומה אחר הפריימריז - הבחירות המקדימות שיקבעו את רשימת הליכוד לכנסת הבאה, כשלאור כמות השיריונים המטורפת של נתניהו, מקום ריאלי ברשימה הפך לחלום שאולי חמישים אחוז מחברי הכנסת המכהנים, כולל שרים בכירים, יצליחו לממש בעוד היתר יצפו בכנסת הבאה מהבית, יחד עם מרבית חברי הכנסת המכהנים של יש עתיד.

התיעודים מהקלפיות של מפלגת השלטון, הפזורים ברחבי הארץ מלמדים אותנו על תמונה דיי מדהימה - אלפי חרדים שהתפקדו והגיעו להשפיע על רשימת הליכוד, רובם המכריע מאוגדים בקבוצות ענק שיש בכוחם להשפיע פשוטו כמשמעו על רשימת הח"כים שיהיו אסירי תודה עבורם לאורך הקדנציה הבאה.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ, עם סיקור נרחב ודרמטי על הקרבות הפנים במגזר החרדי, כמה מתפקדים חסידיים ומאלו חסידויות - והאם משה פרוש אכן גבר על יוסי רוזנבוים.

סוף לחלומות

יו"ר עצמה יהודית השר איתמר בן גביר מנפץ היום את חלומותיהם של מספר צעירים חרדים שהריצו קמפיין יקר בחוצות קריה במטרה להשתלב בסופו של דבר באיזו מפלגה, חרדית או לא חרדית. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו.

האישור המיוחל

אחרי עצרת תפילה חריגה בציונו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, שיחות מרתוניות עם נציגי כבאות והצלה ועריכת שיפוצי בזק במתחם הישיבה, ישיבת נר זרח במושב עמם פתחה סוף סוף את זמן אלול אחרי מתן האישורים הנכספים.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים מהדרמה שהתחוללה בישיבה הדרומית עד להגעת האישור המיוחל.

בלי קשרים

עוד תלמיד ישיבת הקיבוץ במושב בית מאיר הבחור החשוב משה שטיינר לא זכה לפתוח את זמן אלול יחד עם חבריו ובמקום זאת הוא נמק בכלא 10, מתברר שהוא ממש לא היחיד. כתבנו חיים רוזנבוים מדווח היום על אברך משי חסידי, תושב שכונת רמות בירושלים בשם ר' יצחק דוד לאמעט. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו.