תיעוד היסטורי נדיר מפעילותו של הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצוק"ל, מייסד ישיבת פוניבז', הוחזר השבוע לישראל לאחר כמעט תשעה עשורים. שגריר ליטא בישראל, אודריוס ברוזגה, העניק ביום שני את המסמכים לחבר הכנסת אורי מקלב במהלך פגישה בשגרירות.

השגריר ריכז בקלסר מיוחד שורה של תעודות רשמיות שאיתר בארכיון הממלכתי בליטא, ובהן מסמכי עירייה, תשריטי קרקע והחלטות משפטיות הנושאים את שמו של מרן הרב מפוניבז' זצוק"ל מן השנים שבהן פעל בעיר בעשורים השני והשלישי של המאה הקודמת.

ביקור שעורר חיפוש בארכיון

הקלסר ההיסטורי הוא פרי קשר הדוק שמקיים ח"כ מקלב עם השגריר הליטאי בשנים האחרונות, במסגרתו עוסקים השניים בשימור המורשת היהודית בליטא ושרידי עולם התורה שפרח במדינה לפני השואה. לפני כשמונה חודשים יזם מקלב עבור השגריר ביקור בישיבת פוניבז' בבני ברק, הנושאת את שמה של העיר הליטאית.

במהלך הביקור נפגש ברוזגה עם נשיא הישיבה, הגאון רבי אליעזר כהנמן שליט"א, נכדו של מרן מייסד הישיבה, ושמע ממנו על תולדות הישיבה והקמתה מחדש בארץ הקודש לאחר חורבן יהדות אירופה. השגריר נכנס גם למעונו של ראש הישיבה, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א, שם עסקו במורשת יהדות ליטא ובשימור בתי הקברות היהודיים במדינה.

אוצר היסטורי בארכיון

הביקור בבני ברק עורר את עניינו של השגריר. בפגישה הנוכחית עם מקלב בשגרירות סיפר ברוזגה כי לאחר הביקור החל לחפש ברשומות הרשמיות בליטא אחר מסמכים הקשורים למרן הרב מפוניבז' זצוק"ל ולפעילותו בעיר. החיפוש העלה אוצר תיעודי: מסמכי עירייה, תשריטי קרקע, היתרי בנייה ומסמכים משפטיים.

בין המסמכים נמצא אישור של עיריית פוניבז' משנת 1936, המתייחס להיתר שניתן כבר ביום י"ג ביולי 1922 למרן הרב כהנמן זצוק"ל להקים בניין לבנים בן שלוש קומות על מגרש של הקהילה היהודית ברחוב רמיגלוס בעיר.

פסק דין מבית המשפט המחוזי

המסמך המרכזי בתיק נושא תאריך כ"א במאי 1937. מדובר בפסק דין של בית המשפט המחוזי בפוניבז', שדן בבקשה להכיר בזכויותיו של מרן הרב כהנמן זצוק"ל בנכס ברחוב רמיגלוס 34. על פי פסק הדין, מדובר במגרש בשטח של 1,537 מ"ר שעליו ניצבו מבנים ששימשו את הקהילה היהודית.

פסק הדין מפרט את תולדות הקרקע: עוד לפני מלחמת העולם הראשונה היה הנכס בידי אגודה יהודית דתית בשם "Cheder-Kloil", ובהמשך בידי הקהילה היהודית בפוניבז'. משנת 1922 התקיימה במקום החזקה רצופה במשך יותר מעשור.

במסגרת ההליך פורסמה הודעה רשמית המאפשרת הגשת התנגדויות, אך על פי פסק הדין לא הוגשו כאלה. לאחר בחינת המסמכים והעדויות, הכיר בית המשפט בזכויותיו של מרן הרב כהנמן זצוק"ל בנכס מכוח ההחזקה הממושכת.

תשריטים ומסמכים נוספים

לצד פסק הדין נמצאו בתיק גם תשריטים מפורטים של הקרקע והמבנים ומסמכים רשמיים נוספים של עיריית פוניבז', המאפשרים הצצה נדירה להיקף פעילותו של מרן הרב כהנמן זצוק"ל בעיר עוד לפני השואה.

לחשיפת פסק הדין יש בימים אלה גם צירוף נסיבות מיוחד. בעת שסוגיית הזכויות והשליטה בישיבת פוניבז' בבני ברק שבה לכותרות בעקבות הכרעות משפטיות אחרונות, מגיע מליטא פסק דין בן 89 שנה העוסק בזכויותיו של מייסד הישיבה בקרקע בעיר פוניבז'. כמובן שאין כל קשר משפטי בין הפרשות, אך ההקבלה ההיסטורית בולטת.

מן החורבן אל התחייה

שנים ספורות לאחר אותו פסק דין נחרבה הקהילה היהודית בפוניבז' בשואה. מרן הרב כהנמן זצוק"ל הקים מחדש בארץ הקודש את עולם התורה שאבד, ובחר להעניק לישיבה שהקים בבני ברק את שמה של העיר שהותיר מאחור.

ח"כ מקלב הודה לשגריר על היוזמה ועל המאמץ לאתר את המסמכים, ואמר כי מדובר בתיעוד בעל חשיבות היסטורית לעולם התורה ולמורשת יהדות ליטא. המסמכים צפויים להיבחן ולהימסר לעיון הגורמים העוסקים בתולדות הישיבה ומייסדה זצוק"ל.