ח"כ הרב אורי מקלב, ארגן סיור מיוחד של שגריר ליטא בישראל בבני ברק. במסגרת הסיור, קיימו סיור בישיבת פוניבז' ונכנסו לשיחה מיוחדת במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי | סיקור ותיעוד (חדשות חרדים)
המפלגה השלטת בליטא הודיעה כי היא תישאר בקואליציה עם שותפתה הפופוליסטית, שמנהיגה נמצא אשם בהסתה לשנאת יהודים |המנהיג, רמיגיוס זמאיטייטיס, האשים את היהודים ב"שואה של ליטאים", וציטט פזמון ישן של שיר ילדים שבו נכתב "קחו מקל, ילדים, והרגו את היהודי" (בעולם)
לרגל יום פטירתו של רבי צבי שרגא גרוסברד זצ"ל, שחל בתאריך י"ג חשון – 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו של אחד מגדולי ראשי הישיבות והמחנכים בדורו | סמל אות ומופת של תורה, יראה ומידות טובות | “שרגא יאיר" (יהדות ואקטואליה)
נשיא המדינה נועד עם נשיא ליטא והציג תמונות של אביתר דוד ורום ברסלבסקי מהשבי: "התמונות המחרידות הללו הן עדות נוספת לעינוי הנורא שישראלים חפים מפשע עוברים בשבי החמאס בשעה בה ישראל דואגת לאספקה הומניטרית בעזה״ (בעולם)
שר החוץ גדעון סער נפגש היום (שלישי) עם מקבילו הליטאי, קסטוטיס בודריס, בלשכת משרד החוץ של ליטא בווילנה | השניים קיימו מסיבת עיתונאים משותפת, במהלכה שיגר סער מסר תקיף בזכות הפעולה הישראלית נגד איראן – וביקש תמיכה ליטאית בזירה הבינלאומית (חדשות, מדיני)
סגה"ש אורי מקלב שנשא נאום בשם ממשלת ישראל בטקס יום העצמאות הליטאי שנערך בתל אביב, אמר כי "ישראל מודה לליטא על הכרתה במשמרות המהפכה כארגון טרור, נפעיל לחץ מרבי על איראן כדי למנוע ממנה נשק גרעיני" | בהקשר למאבק באנטישמיות אמר מקלב כי "בעידן של עליית האנטישמיות – ליטא היא דוגמה למאבק ועשייה" (חדשות)
לרגל יומא דהילולא של רבי
מתתיהו שטראשון זצ"ל
החל בתאריך ו’ טבת |
כיכר השבת עם שורות על תולדותיו של אחד מגדולי התורה
והחכמה בדורו | ספרייתו המפורסמת,
שנמסרה לקהילת ווילנא
לפני פטירתו,
נחרבה בשואה,
אך חלקה ניצל והועבר
לאמריקה | "עשות ספרים אין קץ" (יהדות
ואקטואליה)