בבלי
יום הילולא

הילולת האדמו"ר משומרי אמונים זצ"ל

אלפים צפויים לעלות הערב והמחר לציון בעל ה'חוקי חיים' זצ"ל בהר הזיתים • מדברי קודשו: "ביום ההילולא עוזב הצדיק את גן עדן ויורד לפרוץ חומות הברזל עבור כלל ישראל" • הכנות נרחבות לקליטת העולים

הציון הקדוש של האדמו"ר משומרי אמונים זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)

הערב, יום שני, ומחר, יום שלישי, חלים 14 שנה להסתלקותו של האדמו"ר משומרי אמונים זצ"ל, מחבר הספר 'חוקי חיים'.

אלפי בני ישראל צפויים להגיע במשך יום ההילולא אל הציון הקדוש בהר הזיתים, להתפלל ולהעתיר לרחמי שמים. מרן הרבי זצ"ל עצמו הסביר בחייו כי ביום ההילולא הצדיק הוא 'בעל הבית' בשמים, ובכוחו לפרוץ את המחיצות המפרידות בין המבקש ישועה לבין השי"ת המושיע.

בדברי קודש שנשמרו מפיו הקדוש, אמר האדמו"ר זצ"ל: "כתוב 'צדיקים אין להם מנוחה - לא בעולם הזה ולא בעולם הבא'. והרי זה תמוה, שהרי ידוע שמקומו של הצדיק בעולם הבא הוא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה בגן עדן; אם כן, מדוע נאמר 'אין להם מנוחה בעולם הבא'? אלא הביאור הוא: צדיק שבעולם הזה לא נח והפקיר את עצמו לפעול ישועות עבור כלל ישראל, גם בעולם הבא לא נותנים לו לשבת במנוחה, אלא להמשיך לפעול ישועות עבור עם ישראל. וביום ההילולא, כאשר באים לציון, עוזב הצדיק את כל תענוגי עולם הבא ויורד לזה העולם ממש כדי לפעול ישועות".

לקראת העלייה המסיבית, שתימשך במשך כל הלילה והיום, הושלמו הכנות לוגיסטיות מקיפות. כוחות הביטחון והמשטרה הוכנו מראש לאבטח את אזור ההר כולו ואת דרכי הגישה המובילות אליו.

במקום הוקמה סוכה גדולה לציבור המתפללים, הוכנו מתחמים נפרדים ונגישות מתאימה לנשים, והוצבו אוהלי רווחה שבהם תוגש סעודת הילולא לצד כיבוד ומשקאות לאלפי המגיעים.

המוני המתפללים יעמדו בתפילה מתוך אמונה ש"מה כאן עומד ומשרת – אף שם עומד ומשרת", וכפי שהבטיח הרבי הקדוש זצ"ל כי ביום הילולתו מחויבים בשמיים למלא את כל בקשות הצדיק, וכי ביום זה הוא עומד על קברו, "מפזר" מתנות ופועל ישועות גדולות.

זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, ונוושע מהרה בבני, חיי ומזוני רוויחי וכל טוב.

האדמו"ר משומרי אמוניםהר הזיתיםבבלייום הילולא

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