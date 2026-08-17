האדמו"ר ממעז'יבוז - האתר למורשת בגין ( צילום: שוקי לרר / המרכז למורשת בגין )

חסידי ואוהדי חצר הקודש מעז'יבוז' קיבלו בימים האחרונים הודעה על סידורי הקיבוץ המרכזי לקראת ימי ראש השנה הבעל"ט, ונודע להם כי השנה נבחר מיקום מיוחד במינו לעריכת מעמדי הקודש.

כמנהגם מדי שנה, שוהה האדמו"ר שליט"א בימי הדין יחד עם מאות מחסידיו ומעריציו בעיר הקודש ירושלים ת"ו. לצורך כך, נוהגת הנהלת החסידות לשכור מבעוד מועד מלונות ואולמות נרחבים המשמשים לתפילות, לסעודות הקודש ולטישים. השנה הוחלט על השכרת מתחם 'מרכז למורשת בגין' הממוקם מול חומות העיר העתיקה. במבנה זה יתקיימו התפילות, הטישים וסעודות החג, בעוד שעבור הלינה הושכרו חדרים במלונות הסמוכים.

בחסידות מביעים שביעות רצון מהמיקום הנבחר, ומציינים כי מדובר במקום מרשים הצופה ישירות אל הר ציון ואל מקומות הקודש שבעיר העתיקה.

בתגובה לשאלות שעלו בקרב חלק מהציבור בנוגע לעריכת הקיבוץ במרכז תרבות, מבהירים בחסידות כי גדולי הצדיקים לדורותיהם נהגו לערוך מעמדי קודש באולמות ובמתחמים מגוונים, בדומה למה שנעשה כיום כאשר אדמו"רים נוסעים לחוץ לארץ. לדבריהם, "צופה להר ציון, אין דבר שיעצור את ההתעלות" של הקיבוץ הקדוש.