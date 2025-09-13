בלילה, העשיר החל ללמוד תורה ופתאום הגיע איש וקראו לו שיצא החוצה. וכשיצא הגיע רוח סערה ונשאה אותו למדבר רחוק, שם נפל עליו פחד, והבין שזה בגלל שבייש את נושא המים, וראה שיש במרחק ממנו בית מואר ובוודאי הוא של גזלנים, אבל אמר אין לי מה להפסיד אלך לשם | הרב יצחק ישי בנון בסיפור למוצ"ש (חסידים)
מיד בצאת השבת המריא הגה"צ גאב"ד מאקאווא לשהות בעיירת מעז'בוז שבאוקראינה לימי חג השבועות הבעל"ט, לרגל הילולת בעל ה'אור שבעת הימים' מרנא הבעל שם טוב הקדוש, מייסד דרך החסידות בעולם | צפו בתיעוד ראשוני מהגעת הגה"צ על אדמת אוקראינה וכן מתפילת שחרית בעיירת מעז'בוז עם הגעתו לעיר (חסידים)