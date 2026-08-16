שבת מרוממת חוותה חצר הקודש זוועהיל בביתר עילית, כאשר מאות חסידים התכנסו לשבות בצל קדשו של האדמו"ר. השבת שילבה שני אירועים משמעותיים: הילולת האדמו"ר בעל ה'משנת שלמה' זצ"ל, לצד שמחת השלום זכר לכבוד הולדת בנו השלושה עשר של האדמו"ר.

מעמד השלום זכר התקיים בליל שבת קודש בהיכל הטישים הסמוך לבית המדרש המרכזי, כשהוא משולב עם שולחנו הטהור של האדמו"ר לכבוד ההילולא. הטיש נמשך עד שעות הלילה המאוחרות, ובסיומו עברו המשתתפים במשך שעה ארוכה לאחל מזל טוב לאדמו"ר.

בבוקר השבת ערך האדמו"ר את השלחה"ט 'עתיקא קדישא' בהיכל בית המדרש, בהשתתפות כלל החסידים. בטיש זכה להשתתף הגאון הצדיק רבי ישראל ברזובסקי, רבם של חסידי סלונים בעיר, אשר הרחיב בדברי תורה והעלה את דמותו הנשגבה של האדמו"ר זצ"ל בעל ההילולא, שהיה מחנך יוצא דופן ושימש שנים רבות כמשגיח רוחני בישיבת סלונים המפוארת.

במהלך סעודה שלישית התקיימו מעמדי סיום הש"ס, שנלמד על ידי החסידים לעילוי נשמתו הטהורה של בעל ההילולא זצ"ל.

במוצאי שבת קודש, לאחר תפילת ערבית והבדלה, התקיים מעמד "קריאת שמע ליינען" בהשתתפות מאות מילדי החסידות. בסיום המעמד עברו הילדים לקבל מיני מתיקה מידי האדמו"ר.