מאות חסידים התכנסו בביתר עילית לשבת ההילולא של בעל ה'משנת שלמה' זצ"ל ולשמחת השלום זכר לבנו ה-13 של האדמו"ר שליט"א • הגאון רבי ישראל ברזובסקי שליט"א השתתף בטיש והרחיב בשבחו של בעל ההילולא • מעמדי סיום הש"ס ו'קרישמע ליינען' לילדי החסידות
האדמו"ר מזוועהיל ערך אמש 'לחיים טיש' במעון הקודש של זקינו הרה"ק רבי שלומק'ה מזוועהיל זי"ע, בשכונת 'בית ישראל' בירושלים, לרגל יומא דהילולא של הרה"ק המגיד מזלאטשוב | בטיש הייחודי השתתפו התורמים הנכבדים למגבית "בנפשו" להוצאת ספרי הקודש של האדמו"ר בעל ה'משנת שלמה', המה זכו בהמשך לקבל 'שופרות' מידי האדמו"ר כמחווה מיוחדת (חסידים)
במלאות שלוש שנים להסתלקותו בסערה השמיימה של האדמו"ר בעל ה'משנת שלמה' מזוועהיל זצ"ל, ערך בנו, ממלא מקומו בקודש, את השולחן הטהור בהיכל בית מדרשו הגדול בשכונת 'בית ישראל' בירושלים | בשבת שלפני ההילולא התאספו כלל החסידים לשהות בצל הקודש | צפו בתיעוד (חסידים)