האדמו"ר מבאבוב ערך השבוע את השולחן הטהור לרגל הילולת זקנו הרה"ק רבי שלמה מבאבוב זי"ע, בשילוב טיש ראש חודש | בהמשך השבוע נערכה שמחת הברית לנינו של הרבי, בן לנכדו הרב שלמה הלברשטאם, בן בנו הגדול הגה"צ רבי חיים שלום, חתן אב"ד סאטמר בורו פארק | בלילה שלפני הברית נערך מעמד ה'קרישמליינען' המרגש ליד עריסת הרך הנימול, ולמחרת נערכה שמחת הברית בביהמ"ד הגדול בבורו פארק (חסידים)
מאות ילדי חסידות רחמסטריווקא התאספו בליל שישי האחרון במרכז החסידות בירושלים, למעמד ה'קרישמע ליינען', לילה לפני שמחת הברית לרגל לידת הנכד לאדמו"ר, בן לחתנו הרב שמואל אבא טווערסקי | מאות הילדים קראו קריאת שמע, ובהמשך אמרו את סדר הפסוקים כנהוג, לאחר מכן עברו מול פני הקודש לקבלת מטבעות לשמירה ברכה והצלחה (חסידים)
המוני חסידים ואנשי מעשה השתתפו בשמחת הברית מילה לנכד האדמו"ר מנדבורנה אלעד, בן בכור לחתנו הרב חיים גולדמן, בן הגה"צ ראש ישיבת זוועהיל, ונכד הגה"צ המקובל הנודע רבי מרדכי ברים, מדמויות ההוד בעיה"ק ירושלים (חסידים)