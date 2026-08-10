דאגה רבה שוררת בחצרות הקודש בעקבות הידרדרות במצבו הרפואי של האדמו"ר מבית שמואל צבי ספינקא בסוף השבוע האחרון. בשל החמרה זו, החליט חותנו, האדמו"ר מקרעטשניף, לצאת בטיסה דחופה לניו יורק על מנת לבקר את חתנו אהובו המאושפז בבית החולים 'מאונט סיני' במנהטן.

הרבי מספינקא, המתמודד זה כשנה עם מחלה קשה, הובהל לבית החולים בערב שבת האחרון לאחר שחל שינוי למורע במצבו ונוצרו סיבוכים רפואיים, ביניהם דלקת ריאות חמורה. עקב המצב הרפואי, נאלצה הצוות הרפואי להרדים את הרבי.

כאשר נודע על ההחמרה, נטל האדמו"ר מקרעטשניף על עצמו את הנסיעה וטס לארצות הברית כדי להיות לצד חתנו ולתמוך במשפחה בשעה קשה זו. הנסיעה נחשבת ליוצאת דופן במיוחד, שכן הרבי מקרעטשניף אף הוא חלש בתקופה האחרונה ואינו רגיל לנסוע מחוץ לארץ הקודש.

על פי ההערכות, צפוי האדמו"ר לשהות בניו יורק כשבועיים, עד אמצע חודש אלול הבעל"ט.

בחסידות פונים לכלל ישראל להרבות בתפילה ובתחנונים לפני השם יתברך לרפואה שלמה ומהירה של האדמו"ר רבי יוסף מאיר בן בלומא שרה, בתוך שאר חולי עמו ישראל.