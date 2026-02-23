חג של דבקות בקרעטשניף, צפו במראות הוד ממעמדי הקודש בצל האדמו"ר, החל ממים שלנו, דרך שריפת החמץ ואפיית המצות בחבורה, ועד לימי המועד ההומים וטיש נעילת החג המרטיט בהיכל הטישים | הצלם שוקי לרר מגיש גלריה מרהיבה של ימי האורה בצל האדמו"ר (חסידים)
קהל רב נטל חלק בשמחת בית צדיקים, שמחת אירוסי נכד האדמו"רים מקרעטשניף ודז'יקוב ויז'ניץ, החתן בן הרה"צ רבי דוד משה רוזנבוים, אב"ד קרעטשניף, עב"ג הכלה, בת הרה"ג ר' שלום מאסקאביטש, בן האדמו"ר ממעליץ וחתן האדמו"ר מדעעש (חסידים)
בשכונת ברכפלד שבמודיעין עילית, נערכה בבית המדרש קרעטשניף שמחת השבע ברכות המרכזי לרגל שמחת נישואי בת רב הקהילה, הגה"צ רבי זלמן לייב רוזנבוים, בן האדמו"ר מקרעטשניף | בשמחה השתתפו המחותנים הרמים, אישי ציבור לצד בני הקהילה והחסידים, שהתכנסו לחגוג ולשמוח בשמחת בית המלוכה (חסידים)
קהל רב השתתפו השבוע בשמחת הנישואין לנכדו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק. החתן, בן זקוניו של חתנו הרה"צ רבי אליעזר צבי טויב, אב"ד קאלוב ביתר, עב"ג הכלה, בת הרה"צ רבי זלמן לייב רוזנבוים, רב קהילת קרעטשניף בברכפלד ובנו של האדמו"ר מקרעטשניף | בשמחה הגדולה, שנערכה בביתר עילית, השתתפו אדמו"רים ורבנים, ובראשם אורח הכבוד, דוד החתן, האדמו"ר מויז'ניץ לונדון שהגיע במיוחד לביקור בזק בארץ לרגל השמחה וכובד לזמר ניגון 'ועל כן נקווה לך' במהלך החתונה | רגעים של התעלות נרשמו בריקודי ה'מצווה טאנץ' של האדמו"רים לפני הכלה באישון ליל (חסידים)
לקראת שמחת נישואי נכדו, הגיע האדמו"ר מוויז'ניץ בית שמש לביקורי הזמנה בבתיהם של האדמו"רים מקרעטשניף וטשארנאביל לזמינם אישית לשמחה הגדולה שתיערך ביום רביעי הקרוב בהיכל בית מדרשו הגדול של חמיו הגדול, האדמו"ר מויז'ניץ, בקריית ויז'ניץ בבני ברק, בהשתתפות רבבות חסידים (חסידים)
בביהמ"ד ספינקא נחגגה ברוב שמחה והודיה מעמד פדיון הבן לנינם המשותף של האדמו"רים מספינקא, קרעטשניף ופרמישלאן | כהן הפודה היה האדמו"ר מספינקא כהנא, כהן מיוחס בדורותיו | עם סיום המעמד הסתערו החסידים על מגשי השום והסוכר כמנהג עם סגולה לזכות בשיירי המצווה (חסידים)
בעוד בחצרות אחרות מתקוטטים הרבנים מי יכובד בכיבודים נאים, השבוע נקלע שוקי לרר לאירוע מסוג אחר, שמחת הברית לנינם של האדמו"רים מקרעטשניף, פרמישלאן וספינקא, שם הענווה היא שעיכבה את השמחה, כשלבסוף נאלץ לעזוב את הזירה לפני החלטת האדמו"רים מי יכובד בסנדקאות | צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הגדול ברחובות, מדליק האדמו"ר מקרעטשניף את נרות החנוכה מדי ערב ברוב עם ובהשתתפות מאות חסידים | צפו בתיעוד מעבודת הקודש בנר רביעי של חנוכה, מהטבת הנרות ועד לאחר ההדלקה מתוך שרעפי קודש | בלנגן עם הכינור כיבד הרבי את נכדו הרב נפתלי חיים רוזנבוים (חסידים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, במעונו של האדמו"ר מקרעטשניף ברחובות, שהתרגש מהופעתו של האדמו"ר לביקור במעונו | הרבי אשר הגיע לביקור נימוסין להשלים תשלומין של ימי השבעה שישב הרבי מקרעטשניף על פטירת אחותו ע"ה, הרחיב בנועם שיח בשגב הימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום, בסיום הביקור נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
רחובות קריית קרעטשניף המתה מאדם השבוע כשמאות חסידים, אדמו"רים ורבנים הגיעו לנחם את האחים האדמו"רים מקרעטשניף ופרמישלאן על פטירת אחותם הרבנית שפרה טויבא מייזליש ע"ה | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק מהשיכון החסידי ברחובות (חסידים)
בהיכל הטישים במרכז החסידות ברחובות, נחוגה ברוב פאר והדר שמחת אירוסי הכלה, נכדת האדמו"ר מקרעטשניף בת לבנו הגה"צ אב"ד קרעטשניף בברכפלד חתן אב"ד ספינקא י-ם, עם החתן נכד האדמו"ר מקאלוב - ארה"ב, בן לבנו אב"ד קאלוב ביתר וחתן האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק (חסידים)
האדמו"ר מקרעטשניף ערך את השלחה"ט לרגל הילולת אביו האדמו"ר הרה"ק רבי דוד משה מקרעטשניף זי"ע, מייסד החסידות בארץ אחר השואה האיומה | בטיש השתתפו אדמו"רים ורבנים רומי מעלה | בצהרי היום פקד האדמו"ר את הציון הקדוש בראש קהל חסידיו (חסידים)
חסידי קרעטשניף בבני ברק, ערכו מסיבת שבע ברכות מיוחדת לכבוד השמחה בבית רב הקהילה הגה"צ רבי איתמר רוזנבוים בנישואי בנו למזל טוב | בשמחה שהתקיימה באולמי בוהוש בעיר השתתפו כל בני הקהילה לבושים בבגדי שבת, לצד אדמו"רים ורבנים שעלו ולברך את האדמו"רים בשמחה (חסידים)
תחושת אבל ברחובות עיירת מאנסי בניו יורק, עם היוודע פטירתה של הרבנית הצדקנית מרת אדלר רוזנבוים ע"ה אשת יבלחט"א הרה"צ רבי יוסף שלמה רוזנבוים מקרעטשניף מאנסי, ובת האדמו"ר מסטניסלוב זצ"ל | בת 61 בפטירתה (דיין האמת)