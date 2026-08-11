התרגשות רבה שוררת בקרב חסידי צאנז קלויזנבורג בארץ הקודש לקראת הגעתו של האדמו"ר, שמרכז מושבו בבורו פארק, לביקור בארץ ישראל. כבר ביום חמישי הבעל"ט צפוי כבוד קדושתו להגיע לארץ במסגרת ביקור שיימשך כשבוע ימים.

מטרת הביקור היא חיזוק קהילות החסידות ומוסדותיה בארץ הקודש, ומתן הזדמנות לחסידים להיכנס לפני כבוד קדושתו עם קוויטל לקראת ימים נוראים ולבקש ישועות ורחמים.

במהלך שהייתו בארץ ישראל צפוי האדמו"ר להשתתף במעמדי קודש שונים לציון התרחבות מוסדות החסידות בירושלים עיר הקודש, בבני ברק ובאלעד.

עסקני החסידות עמלים בימים אלו על הכנת כלל הסידורים הנדרשים, ובעיקר על איתור מקום מתאים לקיום שבת התאחדות מרכזית לכלל החסידים, לצד ארגון שאר המעמדים והתפילות במקומות הקדושים שיתקיימו במהלך ימי הביקור.