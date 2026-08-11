האדמו"ר מסאטמר ערך את הטיש השנתי לרגל יארצייט דודו האדמו"ר ה"ויואל משה" זיע"א בהיכל בית המדרש הגדול שבקרית יואל שבמונורו.

במהלך הטיש, דיבר הרבי על משנתו ודרכו של בעל ההילולא זי"ע, ועמד על מורשת הקדושה והטהרה שהותיר לדורות. לאחר מכן התייחס הרבי לנושאים הבוערים העומדים על הפרק בחסידות ובכלל הציבור החרדי – מצוקת הדיור והעול הכבד של נישואי הילדים.

בפתח דבריו הדגיש הרבי כי בסייעתא דשמיא, קרית יואל הפכה למקום הזול ביותר מבין כל הריכוזים החרדיים בעולם, הודות לתקנה המחייבת מכירת דירות במחיר של 300 דולר בלבד לרגל רבוע.

הרבי פירט בפני הקהל את רשימת פרויקטי הבנייה הענקיים המתבצעים כעת ברחבי העיר:

בשכונת 'ויואל משה' (הארמאני) נבנים רחובות חדשים שיכילו כ-2,000 משפחות. בשכונת 'עצי חיים' (מאונטיין רידג') מתבצעות עבודות פיתוח נרחבות ל-800 יחידות דיור. במתחם אופנהיים-וורצבסקי נבנות 200 דירות חדשות. ברחוב פורסט (פורסט עדג') מתוכננות 300 דירות. בפינת פורסט-אייקרס תיבנינה 200 דירות נוספות. באזור אייקרס-בייקרסטאון (לייקסייד) נבנות 200 דירות נוספות, ובפרויקטים קטנים נוספים ברחבי העיר – מאות דירות נוספות.

בנוסף חשף האדמו"ר כי התקבלו כל ההיתרים הנדרשים להקמת 200 הדירות הראשונות בעיר החדשה 'קרית משה' שבמונטיסלו, שם המחירים יהיו נמוכים אף יותר. הרבי הוסיף בשורה משמחת כי בעתיד יוקמו במונטיסלו בין 3,000 ל-4,000 דירות, שיהיו פתוחות לכלל הציבור החרדי, גם למי שאינם משתייכים לחסידות סאטמר, מתוך דאגה לכלל.

לצד הבשורות המשמחות, יצא האדמו"ר בדברי תוכחה חריפים נגד מוכרי דירות ומתווכים המטעים קונים ומוסרים להם מידע כוזב על שטח הדירות וגובה המיסים.

"אני לא יכול להתאפק", אמר הרבי בקול נרגש, "זו אונאה דאורייתא! מי שעושה זאת, כותב עליו רש"י הקדוש בפרשת קדושים שהוא שנוא, משוקץ, חרם ותועבה רחמנא ליצלן".

בשלב זה שלף הרבי מסמכי מיסים של אברך שנכנס אליו באותו יום, והציג אותם בפני הקהל. הרבי סיפר כי האברך רכש דירה מחוץ לתחומי ה'ווילדג'' של קרית יואל, לאחר שהובטח לו כי מסי הארנונה והמדינה יעמדו על 5,000 עד 6,000 דולר בשנה בלבד.

הרבי קרא מתוך השוברים הרשמיים את הסכומים הכבדים שהוטלו על האברך בפועל:

מס בתי ספר: 10,292 דולר. מס המחוז: 4,960 דולר. מס המועצה: 1,753 דולר. סך הכול: 17,000 דולר בשנה – סכום שצפוי לעלות מדי שנה, לעומת 4,000 דולר בלבד שמשלמים תושבי קרית יואל על שטח זהה.

בסיום דבריו הכריז האדמו"ר על בשורה נוספת להקלה על עול הנישואין: בשיתוף פעולה עם גמ"ח 'שערי טובה', מוקמת תוכנית חדשה שתעניק הלוואה של 40,000 דולר לכל מחותן מקרית יואל המשיא ילדים. ההחזרים יפרסו על תקופה ארוכה בתנאים נוחים במיוחד, של עד 500 דולר בחודש בלבד.