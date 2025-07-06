בחור ישיבה מירושלים, האמור להינשא בחודש אב הקרוב, נפצע באורח אנוש בתאונת דרכים חזיתית קשה שהתרחשה בלילה שבין ראשון לשני השבוע בצומת דרכים מרכזי בקריית יואל | הפצוע, מאיר פנחס בן הדס אסתר, נסע במונית שהתנגשה בעוצמה ברכב אחר, ופונה במסוק רפואי לבית החולים המקומי כשהוא מונשם ומורדם. הציבור נקרא לקרוא תהילים לרפואתו (חרדים, בעולם)
האדמו"ר מסאטמר ממשיך להילחם מלחמת חורמה נגד יוקר המחיה, ומכריז על מחירים חדשים לדירות בקרית יואל: 300 דולר לרגל ריבוע בתוך הקריה ו-250 דולר מחוצה לה, במטרה להוריד את עלויות הדיור עבור חסידיו | יוזמה מבורכת של מנהיג דגול מרבבה (חסידים)