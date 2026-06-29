שבועיים לפני החתונה: בחור ישיבה ירושלמי נפצע אנושות בתאונה קשה

בחור ישיבה תושב ירושלים, הלומד בישיבת "אורייתא" ומיועד להינשא בחודש אב הקרוב, נפצע באורח אנוש בתאונת דרכים חזיתית וקשה שהתרחשה בלילה שבין ראשון לשני השבוע בקריית יואל שבארה"ב. כך דווח ב-YWN.

שמו של הפצוע הותר לפרסום לצורך תפילות ובקשת רחמי שמיים - מאיר פנחס בן הדס אסתר.

האירוע הקשה התרחש סמוך לשעה אחת לפנות בוקר, בלילה שבין ראשון לשני, במפגש הכבישים 'אורנג' אנד רוקלנד' וכביש 208 בתחומי הקריה החסידית, ועורר דאגה עצומה בקרב בני משפחתו, חבריו לספסל הלימודים ומכריו הרבים בארץ ובעולם המעתירים לרפואתו.

על פי הדיווח, הבחור שהה בארה"ב לצורך איסוף כספים ונסע כנוסע במונית מקומית. מסיבה שטרם הובהרה במלואה, המונית בה נסע הייתה מעורבת בהתנגשות חזיתית עזה במיוחד עם רכב נוסף שנסע בנתיב הנגדי.

מעוצמת הפגיעה הקשה נפצע החתן באורח אנוש ואף סבל מאי ספיקה ומצב של קריסה רפואית מיידית בשטח. כוחות חירום והצלה רבים הוזעקו למקום בעקבות חומרת התאונה, ובכללם מתנדבי ארגון הצלה קריית יואל, כוחות כיבוי האש של מונרו, צוותי רפואה דחופה של מונרו, ושוטרים ממשטרת מונרו וממשטרת מדינת ניו יורק, אשר נתקלו בזירה מורכבת עם מספר נפגעים בדרגות פציעה שונות.

מתנדבי הצלה קריית יואל העניקו לחתן הפצוע טיפול רפואי מציל חיים קריטי ואינטנסיבי במקום התאונה, תוך שהם נאבקים על חייו ומצליחים לייצב את מצבו הראשוני על מנת לאפשר את פינויו הדחוף.

בשל חומרת הפציעות ומורכבות הזירה, הופעלו שני מסוקים רפואיים שהוזנקו ישירות לצומת הכבישים החסום. מסוק אחד פינה את החתן הירושלמי לבית החולים האוניברסיטאי וסטצ'סטר, שם הוא מאושפז כעת ביחידה לטיפול נמרץ כשהוא מורדם ומונשם, ומצבו מוגדר מוסיף להיות קריטי. מסוק רפואי שני שהוזמן לזירה פינה נפגע נוסף מהתאונה שסבל אף הוא מפציעות קשות.

הידיעה על פציעתו הקשה של החתן, שרק לאחרונה חגג את אירוסיו ובניית ביתו עמדה בפתח, הכתה בהלם ובתדהמה את חבריו לישיבה ואת בני הקהילה בירושלים. עם נודע דבר התאונה, התכנסו חבריו להיכל הישיבה לתפילות ברבים, ומשפחתו קוראת לציבור הרחב לקרוא פרקי תהילים ולקרוע שערי שמיים עבור מאיר פנחס בן הדס אסתר לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל, בתקווה שיזכה לעמוד תחת חופתו במועדה מתוך בריאות איתנה. במקביל, משטרת מדינת ניו יורק פתחה בחקירה מקיפה לבירור הנסיבות המדויקות שהובילו להתנגשות הקטלנית בצומת.