לוין זועם על השופטים: "תשע שנים של עיוות דין - הגיע הזמן לעצור" | צפו

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, הוציא לפני זמן קצר (שני) וידיאו לציבור, בו הוא אמר, כי הגיע הזמן לשים סוף לאירוע ההרסני של משפט ראש הממשלה בנימין נתניהו.

לדבריו, תשע שנים שלמות היו לרשויות אכיפת החוק כדי להעמיד את ההוכחות הדרושות לעניין השוחד, שהוא החשד המרכזי שנתפר נגד ראש הממשלה.

"תשע שנים שבהן לא היה אמצעי פסול אחד שלא נעשה בו שימוש", כתב השר לוין בהודעה שפרסם. "המעט שניתן לעשות עכשיו הוא למנוע את המשך עיוות הדין והצדק. למנוע את המשך גרירת ראש הממשלה נתניהו לעוד שנים של דיונים משפטיים על אישומים זניחים ותקדימיים".

דברי השר לוין מגיעים בעקבות התפתחות דרמטית במשפט ראש הממשלה. כפי שדיווחנו, הרכב השופטים בבית המשפט המחוזי בירושלים שיגר אמש פצצה משפטית לעבר הפרקליטות, כאשר הבהירו כי עמדתם מיוני 2023 בעינה עומדת - המלצה ברורה למחוק את אישום השוחד בתיק 4000.

השופטים מסרו בהודעה קצרה ומטלטלת כי "לאחר שמיעת עדות ראש הממשלה, עמדתנו כפי שהיתה ביוני 2023 - בעינה עומדת". המשמעות: החקירות והראיות החדשות לא שינו במטר את דעתם, והם עדיין סבורים כי יש למחוק את סעיף השוחד מהאישום.

"הזדמנות אחרונה להציל את כבוד המערכת"

השר לוין הבהיר כי ראשי מערכת אכיפת החוק קיבלו מהשופטים הזדמנות אחרונה להציל במשהו את כבודה של המערכת. "לצמצם ולו במידת מה את הנזק האדיר שנגרם למעמדה, לאמון הציבור בה, ולמדינת ישראל כולה", כתב.

לדבריו, לאירוע ההרסני הזה חייבים לשים סוף, "בין בדרך של מתן חנינה, ובין בדרך של ביטול המשפט". זוהי הפעם הראשונה שבה שר המשפטים מתייחס באופן כה ישיר ומפורש לצורך בסיום המשפט, תוך שהוא מציב שתי אפשרויות קונקרטיות: חנינה או ביטול.