נשיא המדינה קיבל כבוד בפרלמנט הרומני והטיח באיראן בנוגע לגרעין שברשותם

בנאום היסטורי שנשא היום (שני) בפרלמנט הרומני, הטיח נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקורת חריפה נגד איראן והזהיר מפני שאיפתה הגרעינית. "שאיפתה של איראן להפוך למדינת סף גרעינית היא איום ממשי על מדינת ישראל", הבהיר הנשיא בדבריו, "והיומרה של איראן להכתיב את עתידה של לבנון פוגעת באפשרות להתקדם לעבר שלום וביטחון".

הנאום התקיים במסגרת ביקורו הממלכתי של הנשיא ברומניה, לאחר שנפגש עם נשיא הסנאט מירצ'ה אברודיאן ועם יו"ר בית הנבחרים סורין-מיהאי גרינדיאנו. הנשיא הודה לרומניה על עמדתה העקרונית לצד ישראל מאז ה-7 באוקטובר, כאשר גינתה באופן מיידי וללא הסתייגות את טבח חמאס.

הנשיא הרצוג התייחס במיוחד למזכר ההבנות האחרון בין ישראל ללבנון, שנחתם בוושינגטון לפני ימים ספורים. "מזכר ההבנות האחרון בין ישראל ללבנון הוא פריצת דרך משמעותית למען השלום, ויכול לשמש אבן יסוד להמשך הדרך", אמר הנשיא. "הוא מחייב את סילוק חזבאללה ומאפשר יצירת בסיס להסכם שלום אמיתי בין המדינות".

בדבריו שיבח הנשיא את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ואת ראש הממשלה בנימין נתניהו על מנהיגותם במלחמה נגד איראן. "האמריקנים והישראלים יצאו למלחמה נגד איראן כדי למנוע ממנה להשיג נשק גרעיני, ולמנוע מאימפריית הרשע הזו ומגרורותיה לאיים על כל המדינות שוחרות השלום במזרח התיכון", הדגיש הרצוג.

הנשיא הבהיר כי ישראל אינה מתנגדת לפתרון דיפלומטי למלחמה. "אנו מבקשים שלום. אנו חולמים על שלום בכל גבולותינו - זוהי תקוותנו היקרה ביותר ומשאלת לבנו העמוקה ביותר", מסר הנשיא, אך הוסיף כי "שאיפתה של איראן להפוך למדינת סף גרעינית היא איום ממשי על ישראל".

במהלך נאומו התייחס הנשיא גם לקשר ההיסטורי העמוק בין ישראל לרומניה. הוא הזכיר כי כאן, ברומניה, בעיר יאשי, כתב המשורר היהודי נפתלי הרץ אימבר את הטיוטה הראשונה של מה שלימים יהפוך להמנון הלאומי של מדינת ישראל - "התקווה". "נפתלי הרץ אימבר חקק את המילים הללו בסיפורו הלאומי של העם היהודי ובמצפונה של האנושות כולה", ציין הנשיא.

הנשיא הודה לנשיא רומניה ניקושור דן על הזמנתו לבקר במדינה, והדגיש את הסולידריות האנושית יוצאת הדופן שהפגינה רומניה במאבק לשחרור החטופים. "רומניה הפגינה שוב ושוב סולידריות אנושית יוצאת דופן במאבק המורכב לשחרור חטופינו, שהוחזקו באכזריות במנהרות עזה", אמר הרצוג.

בסיום דבריו קרא הנשיא לאיחוד האירופי ולקהילה הבינלאומית לתמוך במזכר ההבנות עם לבנון, לתמוך ביציבותה ובכלכלתה של לבנון ובביטחונה של ישראל. "אני מודה לממשלת רומניה על כך שהיא ניצבת כתף אל כתף עם ישראל, למען חוסנו של האזור ולמען המבנה המוסרי שכולנו פעלנו לבנות", סיכם הנשיא.

יצוין כי זהו ביקור ממלכתי היסטורי של נשיא ישראל ברומניה, מדינה הנחשבת לידידותית במיוחד לישראל ביבשת אירופה. בעבר דיווחנו על תקרית בה כלי טיס רוסי חדר למרחב האווירי הרומני, ועל נאומו ההיסטורי של שר המשפטים יריב לוין בפרלמנט הרומני, בו קרא להעברת השגרירות לירושלים.