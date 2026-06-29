בן 6 יצא לטיול כיתתי - וגילה מציאה ארכיאולוגית בת אלף שנה

החרב שנמצאה ( צילום: Anna McLoughlin/Kulturarv i Innlandet )

טיול כיתתי של תלמידי כיתה א' בנורווגיה הסתיים באחת מאותן תגליות שנשמעות כמעט כמו פתיחה של ספר הרפתקאות. ילד בן 6 בשם הנריק, שיצא עם חבריו מבית הספר לאזור ברנדבו שבמחוז גרן, הבחין במהלך הסיור בחפץ מוזר שבצבץ מתוך האדמה. בתחילה זה נראה כמו חתיכת מתכת חלודה, אולי עוד שריד חסר חשיבות בשדה. אבל בתוך זמן קצר התברר כי הילד מצא דבר נדיר בהרבה: חרב עתיקה בת כ-1,200 עד 1,300 שנה.

משהו חלוד שבצבץ מהקרקע לפי הדיווחים, הנריק וחבריו היו בשדה כחלק מפעילות בית ספרית, כאשר הוא הבחין בחפץ מתכתי שיצא מעט מן האדמה. במקום להמשיך הלאה, הוא התקרב, בדק, והבין שמדובר במשהו יוצא דופן. הרשויות המקומיות בנורווגיה שיבחו את הילדים על כך שדיווחו על הממצא לגורמים המתאימים, מה שאפשר לארכיאולוגים לטפל בו בזהירות ולשמור עליו כממצא היסטורי חשוב. החרב נמצאה באזור ברנדבו, לא רחוק מאוסלו, והיא מתוארת כחרב חד-להבית, כלומר כזו שחודדה בצד אחד בלבד. לפי אנשי מחלקת המורשת התרבותית במחוז אינלנדט, החרב נשמרה במצב מפתיע ביחס לגילה, אף שהיא מכוסה חלודה ועברה מאות שנים בתוך הקרקע. "כמו מדוזה ענקית": העדות המסעירה של הטייס שהופל באיראן מציתה ויכוח ישראל גרוס | 23.06.26 ניסו הכל: הנשק המוזר שכוחות העילית של אוקראינה מעלים לחזית דני שפיץ | 23.06.26 לא בדיוק "ויקינגית" במובן הפשוט אף שהכותרות בעולם מיהרו לקרוא לה "חרב ויקינגית", התמונה ההיסטורית מעט מורכבת יותר. מומחים העריכו בתחילה כי החרב שייכת לתקופה המרובינגית או לראשית עידן הוויקינגים. ארכיאולוג בשם Øystein Lia העריך בהמשך כי ייתכן שהיא יוצרה בנורווגיה בין השנים 750 ל-850 לספירה, תקופה הנמצאת בדיוק על קו התפר שבין העולם הסקנדינבי הקדום לבין התקופה המזוהה עם הוויקינגים. המשמעות היא שהחרב אינה רק חפץ מרשים, אלא עדות לתקופה שבה כלי נשק, חברה ומעמדות בסקנדינביה עברו שינוי. חרבות מסוג זה לא היו חפץ יומיומי. לפי אחד החוקרים, ממצא כזה באזור אינלנדט נחשב נדיר יחסית, ומופיע בערך אחת לשנתיים.

החרב שנמצאה ( צילום: Anna McLoughlin/Kulturarv i Innlandet )

חרב של לוחם בעל מעמד?

אחת השאלות הגדולות היא למי השתייכה החרב. את זה, כמובן, כבר קשה לדעת בוודאות. עם זאת, מומחים מעריכים כי חרב כזו הייתה שייכת ככל הנראה לאדם בעל מעמד גבוה יחסית בחברה המקומית - אולי בעל אדמות חופשי, לוחם, או אדם שהיה קשור למנהיג מקומי. חרבות היו יקרות, ולכן עצם הבעלות עליהן רמזה לא פעם על כוח, מעמד וזהות חברתית.

סמוך למקום שבו נמצאה החרב קיימים תלוליות קבורה מתקופת הברזל, במרחק של כ-40 מטרים בלבד. בשל כך, הארכיאולוגים מעריכים כי ייתכן שהחרב הייתה במקור חלק מקבר, ואולי נחשפה או זזה ממקומה בעקבות עבודות חקלאיות בשדה.

החרב שנמצאה לצד תמונה המתארת חרבות בני תקופתה ( צילום: Anna McLoughlin/Kulturarv i Innlandet )

מהשדה אל המוזיאון

לאחר גילוי החרב, היא הועברה למוזיאון ההיסטוריה התרבותית באוסלו, שם היא צפויה לעבור ניקוי, שימור ובדיקות נוספות. בין השאר, החוקרים מקווים להשתמש בצילומי רנטגן ובבדיקות חומר כדי להבין כיצד יוצרה, מאילו חומרים הורכבה, ואולי גם מה עבר עליה במשך מאות השנים שבהן הייתה קבורה באדמה.

הסיפור של הנריק מזכיר עד כמה ההיסטוריה לא תמיד מסתתרת מאחורי זכוכית במוזיאון. לפעמים היא נמצאת בשדה רגיל, מתחת לשכבת אדמה, ומחכה שמישהו סקרן מספיק יבחין בפרט קטן שבולט מן הקרקע. במקרה הזה, מי שעשה זאת לא היה ארכיאולוג מנוסה, אלא ילד בן 6 בטיול כיתתי.