עדות יוצאת דופן של טייס קרב אמריקני, שמטוס ה-F-15 שלו הופל בשמי איראן בחודש אפריל האחרון, מעוררת ויכוח סוער בקהילת המודיעין האמריקנית. הטייס תיאר מראה חריג של מערך כטב"מים איראני מתקדם רגעים ספורים לפני שנאלץ לנטוש את המטוס, כך על פי דיווח ברשת CNN המבוסס על ארבעה מקורות המעורים בפרטים.

במהלך התחקור המודיעיני שנערך לאחר חילוצו, סיפר הטייס כי הבחין במבנה כטב"מים ייחודי שנע בתיאום מלא באוויר, שהוגדר ע"י הטייס כמראה של מדוזה ענקית.

לפי המקורות, הטייס תיאר "אוסף של כמה כטב"מים המחוברים זה לזה ונעים כיחידה אחת, כאשר מתחת לכטב"מים הגדולים תלויים כטב"מים קטנים יותר שנראו כמו רגליים - דבר שנראה ממש כמו חייזרים". מקור נוסף ציין כי הטייס הגדיר את המראה בשמי איראן כ"שדה מוקשים של כטב"מים".

נסיבות ההפלה והחילוץ הדרמטי

האירוע מהווה ציון דרך משמעותי, שכן זו הפעם הראשונה מזה עשרות שנים שמטוס קרב אמריקני הופל מעל שטח איראן. במטוס ה-F-15E היו שני אנשי צוות - טייס ונווט. הטייס חולץ על ידי כוחות מיוחדים שעות ספורות לאחר הנטישה, בעוד הנווט הצליח להתחמק מלכידה על ידי האיראנים והסתתר באזור הררי במשך יותר מיממה, עד שחולץ גם הוא בשלום, כפי שדיווחנו.

הסיבה המדויקת להתרסקות המטוס עדיין נמצאת תחת חקירה. עם זאת, לפי שניים מהמקורות, דיווחים ראשוניים בוחנים את ההשערה כי למבנה הכטב"מים המתקדם היה קשר ישיר או סיוע כלשהו להפלת מטוס הקרב. לא ברור אם הנווט היה עד גם הוא למבנה הכטב"מים המדובר.

הוויכוח המודיעיני: פריצת דרך או אשליה?

העדות הציתה ויכוח נוקב בין גורמי המודיעין האמריקנים, שטרם הגיעו להסכמה לגבי אמינות ופירוש הדיווח. הספקות סביב עדות הטייס נובעים מכמה גורמים: הטייס סבל מזעזוע מוח בעקבות ההתרסקות והנטישה, וזו הייתה הפעם השנייה שבה הופל במהלך המלחמה - בתחילת העימות, הוא היה בין הטייסים שמטוסם נפגע בתקרית של אש דו-צדדית מצד כוחות כווייתיים.

החוקרים הציגו בפני הטייס שאלות נוקבות כגון "אתה בטוח שראית את מה שאתה אומר שראית?", ומנסים להבין האם מדובר ביכולת מבצעית אמיתית, ניסוי איראני ראשוני, או שמא באשליה אופטית שנוצרה בתנאי המדבר.