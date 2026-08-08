שר החוץ של טורקיה, הקאן פידאן, הודיע במוצאי שבת כי מצרים צפויה להצטרף לברית ההגנה ההדדית החדשה שנחתמה השבוע בין ממשלות סעודיה, פקיסטן וטורקיה. לדבריו, הצטרפותה של קהיר תתאפשר "לאחר סידור סוגיות טכניות מסוימות".

בראיון שהעניק לסוכנות הידיעות הממשלתית אנאדולו, הסביר פידאן כי הסכם ההגנה ההדדית שנחתם דומה במהותו לסעיף החמישי של נאט"ו, הקובע שתקיפה על מדינה אחת החברה בברית נתפסת כתקיפה על כלל המדינות החברות. כמו כן, לדבריו, במסגרת הברית תפעל ועדת שרים ומזכירות כללית שמקום מושבה יהיה בסעודיה.

שר החוץ הטורקי הבהיר כי ההסכם שנחתם ביום שישי אינו מכוון כנגד איראן: "איראן אינה יעד של ברית ההגנה. אף גורם אינו יעד, כל עוד הוא אינו תוקף את המדינות החברות בברית". עוד ציין פידאן כי "בטיחות השיט בים האדום נוגעת לאינטרסים שלנו, ולפיכך טורקיה חייבת להיות שותפה בקואליציה הבינלאומית של סעודיה".

בהמשך דבריו ציין כי "סעודיה, פקיסטן וטורקיה אינן מדינות בעלות שאיפות התפשטות. החזון של הנשיא שלנו אינו להגביל את ההסכם לשלוש מדינות אלו בלבד, אלא להרחיב אותו ולצרף אליו, במידת הצורך, את כל האומות תחת המטרייה שלו".

פידאן הוסיף והדגיש כי "שיתוף הפעולה בתחום התעשייה והטכנולוגיה הביטחונית הוא הסעיף החשוב ביותר בהסכם ההגנה. השיחות בנוגע להסכם ההגנה במכה נמשכות כבר שנתיים ושמונה חודשים עם שותפינו ועם מדינות האזור שאיתן חתמנו על הסכמים".

בתגובה לכך, מחמוד נבויאן, חבר בוועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ של הפרלמנט האיראני, כתב ברשת X כי "שליטי סעודיה חייבים לדעת שכשם שבסיסיה של אמריקה לא הביאו להם ביטחון, כך גם ההיאחזות בעושי דברה של אמריקה לא תביא להם ביטחון".