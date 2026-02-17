מה שהתחיל כטיול בית ספר רגיל בשדה בנורווגיה הפך לתגלית ארכיאולוגית נדירה: תלמיד כיתה א' הבחין במשהו חלוד שבצבץ מהאדמה, והוביל את החוקרים לחרב עתיקה, כנראה מתקופת המעבר שבין התקופה המרובינגית לראשית עידן הוויקינגים.
חוקרים מאוניברסיטת בורנמות' באנגליה מציינים הישג מדעי מפתיע: לראשונה תועד צלופח אירופי בוגר בשלב חייו הכסוף במים מתוקים בקפריסין - עדות לכך שהמין הגיע להבשלה מלאה בקצהו המזרחי ביותר של הים התיכון | הגילוי עשוי לשפוך אור חדש על מאמצי השימור של אחד הדגים המצויים בסכנת הכחדה החמורה בעולם (בעולם)
מצלמות שטח המופעלות בתנועה מתבררות ככלי מחקר חיוני: בתוך שבועות ספורים תועדו אייל עכברי נדיר לראשונה בטבע במדינת טלנגאנה שבהודו, קואול צפוני שלא נראה באזורו זה יותר מ־80 שנה בשמורת טבע באוסטרליה, וינשוף ברדלס בנהרובאן שבמרכז היבשת - לצד תיעוד של חתול בר אמריקאי בפארק מטרופוליני באוהיו (בעולם)
תופעה נדירה ומפתיעה: כוכב ענק בגלקסיית אנדרומדה קרס לתוך חור שחור מבלי להתפוצץ כסופרנובה | התצפית, שתועדה לאורך עשור, עשויה לשנות את ההבנה המדעית של היווצרות חורים שחורים ושל דרכי מותם של כוכבים מסיביים (בעולם)
הארכיאולוגית לינדה אוסהיים חפרה באתר בעיר טונסברג כשגילתה תכשיט זהב מעוטר באבן כחולה, שנשמר במצב מושלם במשך כ-800 שנה | הממצא שופך אור חדש על המבנה החברתי של האזור ועל קשרי המסחר של נורווגיה עם אירופה במאה ה-12 (בעולם)
מתהום הנשייה לסיפור הצלחה עולמי: תכנית השימור רשמה הישג היסטורי עם 62 גורים שנולדו השנה בשבי לשונר האיברי, מין נדיר ממשפחת החתולים שהיה על סף סכנת הכחדה, וביססה את התאוששות המין ממאות בודדות לאלפי פרטים - אך המומחים מזהירים כי ללא פתרון לצוואר הבקבוק הגנטי ולסכנות בכבישים, הדרך לביטחון מלא עודנה ארוכה (בעולם, עולם החי)
יהלום "מלון בלו", ששקל 9.51 קראט ודורג בדרגת ניקיון גבוהה ביותר שב למכירה פומבית בכריסטי'ס ז'נבה | היהלום, שהיה שייך לרייצ'ל "באני", מושך פעם נוספת עניין עולמי בזכות נדירותו, איכותו הגבוהה והעבר התרבותי הייחודי שצבר (מעניין)
חוקרי המכון לחקר מפרץ מונטריי (MBARI) חשפו שלושה מיני דג חילזון (snailfish) שאיש טרם תיעד, בעומק של אלפי מטרים מתחת לפני הים | התגלית מספקת הצצה לעושר ולמסתוריות של עולם החי במעמקי הים - כשהחוקרים מדגישים בזה את חשיבות חקר הים (בעולם)
פריצת דרך היסטורית במעבדה בבייג’ין: לראשונה גודלו גבישי יהלום משושה באיכות גבוהה ובגודל מאקרוסקופי, חומר נדיר שנתגלה עד כה רק במטאוריטים | הממצאים פותחים את הדלת לדור חדש של חומרים סופר-קשים וליישומים מתקדמים בתעשייה ובאלקטרוניקה (טכנולוגיה)
קאדילק חוזרת לשורשים – ומשתדרגת לעתיד. Celestiq היא הסדאן החשמלית היקרה ביותר שייצרה החברה אי פעם: רכב בהתאמה אישית מלאה, בנוי בעבודת יד, עם טכנולוגיה מהפכנית, עיצוב פורץ דרך והצהרה ברורה – לקאדילק יש שאיפות לשוב ולהיות סמל עולמי של יוקרה וחדשנות (רכב)