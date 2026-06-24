רגע מביך: הפקיסטני ניסה להפסיק אותו - נשיא איראן המשיך לעדור

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, עורר עניין רב וגל של תגובות ברשתות החברתיות, לאחר שהפגין חריצות יוצאת דופן וסירב להפסיק לעדור את הקרקע במהלך טקס נטיעת שתיל מסורתי.
האירוע התרחש בחצר מעון ראש ממשלת פקיסטן באיסלאמבאד, שם התקבל הנשיא האיראני בטקס רשמי.
על פי התיעודים הרשמיים מהמקום, לאחר שפזשכיאן וראש הממשלה הפקיסטני, שהבאז שריף, הניחו יחד את השתיל באדמה, המשיך המנהיג האיראני לאחוז במעדר במרץ רב.
פזשכיאן נשאר רכון מעל הקרקע במשך זמן ארוך, כשהוא חופר, עודר ומסדר בקפדנות את שכבות העפר סביב הגזע הצעיר.
ראש הממשלה שריף, שהבחין כי האירוע המתוכנן התארך מעבר ללוח הזמנים, ניסה לפנות אל פזשכיאן במספר רמיזות עדינות ואף החווה בידיו כדי לסמן לו כי המשימה הושלמה וניתן להמשיך בלוח הזמנים המדיני.
למרות הניסיונות, הנשיא האיראני המשיך בעבודתו הפיזית בעיקשות, דבר שעורר צחוק רב בקרב חברי המשלחות הדיפלומטיות והעיתונאים שנכחו במקום.
התקרית התרחשה במסגרת ביקורו הרשמי של פזשכיאן בפקיסטן מאז החלו השיחות המדיניות המורחבות בין טהראן לוושינגטון. המנהיג האיראני הגיע למדינה כדי לדון בהרחבת קשרי המסחר ובפרויקטים משותפים של אנרגיה, וכן כדי להודות להנהגה המקומית באיסלאמבאד על חלקה המרכזי בתיווך המגעים הדיפלומטיים הבין-לאומיים האחרונים.
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