מוג'תבא חמינאי מימין, אביו עלי משמאל ( צילום: שאטרסטוק, Tasnim News Agency )

חוסר ודאות גובר בקרב בכירי המשטר האיראני בעקבות דיווחים על מצבו הבריאותי של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי. אתר "איראן ווייר" מסר, בהסתמך על שני מקורות הקרובים לממשלת הנשיא מסעוד פזשכיאן, כי חמינאי לא קיים מפגש עם מי מחברי הממשלה מאז התקיפה האמריקאית במתחם ההנהגה ב-28 בפברואר האחרון, בה נהרגו אביו עלי חמינאי ובני משפחה נוספים.

המקורות מעידים כי בקרב הצמרת נפוצות שמועות על הידרדרות משמעותית במצבו הבריאותי של חמינאי, ויש המעלים אפשרות למותו בטווח הקרוב. יחד עם זאת, הרשויות האיראניות לא פרסמו כל הודעה רשמית המאשרת או שוללת דיווחים אלו, ולפיכך מדובר בשלב זה בהדלפות שטרם אומתו באופן עצמאי. מאז כניסתו לתפקיד המנהיג העליון בראשית חודש מרץ, חמינאי לא הופיע באירוע ציבורי כלשהו ולא נשא נאום פומבי. פעילותו התקשורתית מוגבלת למסרים כתובים המיוחסים לו ומתפרסמים בכלי התקשורת הממשלתיים. היעדרותו הממושכת מעוררת ספקולציות רבות סביב מצבו הבריאותי ומעלה שאלות מי מנהל בפועל את המדינה. מקור הקרוב לממשלת פזשכיאן טען כי אף אחד מחברי הממשלה טרם נפגש עם חמינאי. לדבריו, מצבו הגופני "אינו טוב", וידיעה על פטירתו בעתיד הקרוב "לא תפתיע" חלקים מהחוגים הפוליטיים בבירה. הדיווחים מגיעים לאחר שנשיא איראן ציין כי התקשורת עם חמינאי בנסיבות הנוכחיות היא "קשה מאוד".

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י ( צילום: מסך מתוך התוכנית )

בריאיון שנערך בטלוויזיה האיראנית התייחס פזשכיאן למעורבותו של חמינאי בהחלטות מדיניות. לדבריו, המנהיג העליון הודיע לחברי המועצה העליונה לביטחון לאומי כי הוא מתנגד להסכם מסוים מבחינה עקרונית, אולם יסכים לאשרו אם יקבל תמיכה של שלושה רבעים מחברי המועצה.

פזשכיאן סיפר כי ההצעה זכתה לבסוף לתמיכת 12 מתוך 13 חברי המועצה, ובעקבות כך אישר חמינאי את ההחלטה בהתאם למנגנון שנקבע. נשיא איראן האשים גורמים פוליטיים בניסיון לנצל את הנושא לעורר מחלוקות פנימיות ולהשיג מטרות פוליטיות, וטען כי העיסוק בסוגיה נועד ליצור פילוגים ולא לקיים דיון ענייני בתוכן ההחלטה.

מוג'תבא חמינאי הוכתר לתפקיד המנהיג העליון בעקבות חיסולו של אביו עלי חמינאי במבצע שאגת הארי. ההכתרה המהירה התרחשה בנסיבות דרמטיות, כאשר מועצת המומחים התכנסה באופן חשאי מקוון לאחר שמטה המועצה בעיר קום הופצץ על ידי ישראל.

היעדרותו המוחלטת של מוג'תבא מהזירה הציבורית מעוררת שאלות קשות בקרב משקיפים. בכירים איראנים אישרו כי גם הם מעולם לא פגשו את המנהיג העליון החדש פנים אל פנים. שר החוץ עבאס עראקצ'י אמר בריאיון נדיר כי "רק קומץ אנשים בודדים ראו אותו", והוסיף: "בתקופה הזו לא ראיתי אותו, ואני לא חושב שמישהו מלבד קומץ מצומצם של אנשים ראה אותו".

דיווחים נוספים העלו השערות מרחיקות לכת יותר. כלי תקשורת סעודי דיווח בהסתמך על "גורם ביטחוני ישראלי" כי מוג'תבא חמינאי כלל אינו שוהה כעת בשטח איראן, וכי המסרים המתפרסמים בשמו אינם נכתבים על ידו אלא על ידי בכירי משמרות המהפכה.

בינתיים, איראן ממשיכה להתמודד עם אתגרים ביטחוניים ופוליטיים כבדים, בעוד שאלת ההנהגה האמיתית של המדינה נותרת ללא מענה ברור.