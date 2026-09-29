משמרות המהפכה האיראניים פרסמו היום (יום ג') מסמך נרחב בהיקפו – כ-26 עמודים – המופנה ישירות לציבור האמריקאי. המכתב, שכותרתו "מכתב פתוח לעם האמריקאי", פורסם באנגלית ובפרסית בכלי תקשורת רשמיים איראניים, ולווה במסיבת עיתונאים של דובר הארגון, תת-אלוף חוסיין מוהבי בטהראן.

המסמך מופנה בעיקר לצעירים, אנשי אקדמיה ואנשי תקשורת בארצות הברית, וקורא להם "לקחת את השליטה לידיים", להתנגד למדיניות הנשיא דונלד טראמפ, לדחות תמיכה בישראל ובמלחמות חוץ, ולשקול מחדש את בחירת המנהיגים בבחירות האמצע הקרובות בנובמבר.

מוהבי מסר במסיבת העיתונאים כי אינו מצפה שהמכתב ישנה את התנהגות הממשל, אך הביע אמונה שהבוחרים עשויים לשמוע את המסר אם יכירו יותר את "העובדות". לדבריו, המטרה היא "להכיר לציבור האמריקאי את ההיגיון האיראני".

המכתב מציג תמונה שבה איראן מוצגת כ"מנצחת" בעימות, בעוד ארצות הברית מתוארת ככוח בירידה, "דועך" ורווי "שקרים". הוא מאשים את טראמפ בהסתרת האופי השלומי של התוכנית הגרעינית האיראנית – לפי הגרסה האיראנית – וביעילות החסימה של נפט המפרץ.

המסמך מציע "דו-קיום בשלום" אם מדיניות ארה"ב תשתנה, וקורא לאמריקאים להתרחק מ"הכובשים של פלסטין". אחד הקטעים הבולטים הוא ההכחשה המוחלטת של אלימות כלפי אזרחים: "אין אף מקרה מאומת שבו ה-IRGC ביצע מעשה אלימות נגד אזרחים". הארגון, שמוגדר על ידי ארה"ב כארגון טרור זר, מציג את עצמו ככוח עממי המגן על המהפכה.

המכתב גם מפרש את הסיסמה "מוות לאמריקה" כמכוונת ל"פשעים של האליטה האמריקאית", ולא לעם עצמו. לפי המסמך, העם האמריקאי יכול לשנות את הרכב הממשלה באמצעות הקלפי, והוא מזכיר אירועים מהעימות האחרון באזור תוך טענה לנפגעים איראניים רבים.