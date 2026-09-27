קרולין לוויט, דוברתו לשעבר של הנשיא דונלד טראמפ, חשפה בריאיון לפודקאסט של שון האניטי אנקדוטה על שיחה ישירה במיוחד שניהל טראמפ עם ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר. האירוע התרחש במהלך ביקור בבריטניה בשנה שעברה, כאשר השניים ישבו יחד לארוחת צהריים פרטית.

לדברי לוויט, באמצע הארוחה, בעוד האווירה הייתה נינוחה, פתח טראמפ לפתע בביקורת חריפה על מדיניות ההגירה הבריטית. "המדיניות שלך כאן כל כך מטופשת. אתה צריך לסגור את הגבולות שלך", אמר הנשיא האמריקאי לראש הממשלה הבריטי, כך סיפרה הדוברת.

טראמפ לא הסתפק בכך והמשיך בדרישות נוספות. "אתה צריך לגרש את האנשים האלה שיש לך במדינה", הוסיף והטיח בסטארמר במהלך הארוחה, תוך שהוא דורש לנקוט צעדים נחרצים כלפי מהגרים השוהים בבריטניה.

הנשיא האמריקאי אף טען כי הוא בקיא במתרחש בבריטניה וכי הציבור שם מתנגד למדיניותו של סטארמר. "אני מכיר את המדינה שלך. אני מכיר את האנשים שלך, הם שונאים את מה שאתה עושה, ואתה צריך...", כך אמר לו טראמפ במהלך המפגש, לפי עדותה של לוויט.

זלנסקי בפגישה עם טראמפ: מה קרה לו? אריה לוי | 23.09.26 1

חשיפת פרטי השיחה מדגימה את סגנונו הישיר והבלתי מתפשר של טראמפ גם במפגשים פרטיים עם מנהיגים זרים, כאשר הוא אינו נמנע מלהביע ביקורת קשה על מדיניות פנים של מדינות אחרות בנושאים הקרובים ללבו כמו הגירה וגבולות.