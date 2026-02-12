התבטאויותיו מעוררות המחלוקת של סיר ג'ים רטקליף בדבר "קולוניזציה" של בריטניה על ידי מהגרים, הציתו עימות חריף מול הממשלה הבריטית | דבריו של המיליארדר טלטלו את הזירה הפוליטית בבריטניה וזכו להסכמות וגינויים (חדשות בעולם)
שבט הטונגווה בדרום קליפורניה הגיב לדבריה של הזמרת בילי אייליש, שכינתה את ארה"ב "אדמה גזולה” | ההודעה הכעיסה אנשים רבים במיוחד לאור העובדה שאייליש עצמה מחזיקה בנכס יוקרתי בשווי מיליוני דולרים בלוס אנג’לס, על קרקע הנחשבת היסטורית ל“אדמה גזולה” שהייתה מיושבת בעבר בידי בני השבט (מעניין)
ארצות הברית סוערת בעקבות תיעוד שבו נראים סוכנים של ICE מרתקים תושב מיניאפוליס לרצפה, ולאחר מכן אחד הסוכנים יורה בו למוות | מושל מינסוטה טים וולץ תקף בחריפות את התנהלות הסוכנות, וקרא לממשל טראמפ להפסיק את פעילותה הנרחבת במדינה נגד המהגרים הלא-חוקיים | "זה מחליא, תוציאו מכאן מיד את אלפי השוטרים האלימים והלא-מאומנים" (בעולם)
קו הזינוק לכאוס? בעוד ארה"ב סוערת מהפגנות נגד סוכנות ICE, מפלגת "הפנתרים השחורים" מופיעה ברחובות פילדלפיה חמושה בנשק צבאי וברטוריקה אלימה | גורמים בממשל: הם "מעוררי אלימות" ו"מסיתים בשכר" (חדשות בעולם)
בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מפרסמים ביום האחרון של השנה נתונים מרתקים על האוכלוסייה בישראל | כמה אזרחים מתגוררים כיום בישראל, כמה מתוכם יהודים וכמה ערבים. כמה נולדו השנה וכמה נפטרו וכמובן הנתון המדאיג - כמה ישראלים עזבו השנה את ישראל ומנגד - כמה עלו לישראל מהתפוצות | הנתונים (חדשות)
המחאה על תופעת המהגרים המתגוררים בבתי מלון בבריטניה הגיעה לשיאים חדשים, לאחר שסרטונים מתוך בתי המלון הופצו לציבור | עיתונאים עצמאיים שלקחו על עצמם את חשיפת פניהם של המהגרים המנצלים את הקופה הציבורית, פרסמו סרטים שצולמו בחשאי - ולפעמים אף נעצרו בשל כך (בעולם)
לקוחות בר מקומי בארה"ב הגיבו בהתלהבות אחרי שהמקום הבטיח בירה חינם לכל מי שיעזור לרשות ההגירה האמריקנית לאתר ולגרש שוהה בלתי חוקי | המשרד לביטחון המולדת שיתף מחדש את הפוסט וצירף GIF שמביע תדהמה מההצעה (בעולם)
בריטניה הודיעה היום על רפורמה מקיפה ושורת צעדים נגד ההגירה הבלתי חוקית וההגירה בכלל | הפסקת קצבאות, קושי בהשגת אזרחות בריטית ומגוון צעדים שנועדו להפסיק את הזרם הבלתי פוסק של מבקשי מקלט לממלכה, בעיקר של מוסלמים מהמזרח התיכון (חדשות, בעולם)
מפלגת השלטון של הלייבור בבריטניה חוששת מהפופולאריות הנוסקת של מפלגת הרפורמה בראשות נייג'ל פארא'ג |מסרי מפלגת הימין נגד ההגירה מקבלים תהודת ענק בציבוריות הבריטית ומאיימת על שלמות הממשלה השמאלנית | בתגובה, הלייבור מנסה לקדם מדיניות הגירה קשוחה יותר (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קיבל פעם נוספת פסיקה מאשרת בבית המשפט העליון, בקשר למדיניות ההגירה הנוקשת אותה הוא מנהיג מאז עלה לכס הנשיאות | הדמוקרטים, כמו גם שופטי העליון הליברלים מחו על ההחלטה - אך זו עברה ברוב (בעולם)
פשיטת ההגירה במפעל יונדאי בג'ורג'יה, שבה נעצרו כ-300 עובדים דרום קוריאנים, יצרה משבר חריף בין וושינגטון לסיאול | ממשלת קוריאה הדרומית הודיעה כי תשלח מטוס מיוחד להחזיר את עובדיה, צעד חריג שמדגיש את עומק השבר | שר החוץ הקוריאני הזהיר כי מדינתו תבחן מחדש את מדיניות הוויזות מול ארה"ב (בעולם)
מאות עובדי חברות קוריאניות, בהם עובדי חברת יונדאי נעצרו על ידי רשויות ההגירה בארה"ב לאחר שהתברר כי הם אינם מחזיקים ברישיון עבודה בתוקף |המהלך גרר משבר תקדימי בין ארה"ב לדרום קוריאה, בזמן ששתי המדינות דנות על יחסי המסחר והמכסים ההדדיים (בעולם)
שופטת פדרלית בוושינגטון עצרה ברגע האחרון את גירושם של עשרה קטינים מגואטמלה שכבר הועלו למטוסים | ההחלטה חלה גם על מאות ילדים נוספים המוחזקים במקלטי הממשל בארצות הברית | הממשלה טענה כי הוריהם ביקשו להשיבם, אך עורכי דינם הזהירו מפני סכנת התעללות ורדיפה בארצם | בבית הלבן תקפו את השופטת וטענו שהיא מונעת איחוד משפחות (בעולם)
קילמר אברגו, המהגר שהפך לסמל של מדיניות ההגירה הנוקשה של טראמפ שגורש בעבר למרות הוראת שופט - וחזר, נעצר היום שוב על ידי משטרת ההגירה | ארה"ב מתכננת לגרש אותו לאוגנדה אם לא יודה בעבירות המיוחסות לו (בעולם)
עיני העולם נשואות למלחמת עזה, בעוד שפתרון אמיתי לא נראה באופק | כך מדי כמה חודשים עולה שמה של מדינה עולם שלישית אחרת שמוכנה לקלוט את העזתים - השבוע זו הייתה סודן | הנשיא האימתני 'סלבה קיר' הוא דמות שנויה במחלוקת, שאולי גאל את דרום סודן לעצמאות, אך במחיר דמים מהגדולים בהיסטוריה | כיצד עלה לגדולה, ומדוע הוא תמיד לובש בכל מקום את הכובע המצחיק שלו | "נשיאים ורוח" (מגזין בבלי)