( צילום: @unitednations )

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן ניצל את במת העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק למתקפה מילולית חריפה נגד ארצות הברית וישראל, תוך שהוא משיב לנשיא האמריקני דונלד טראמפ שאיים על המשטר האיראני.

זהו נאומו הראשון של פזשכיאן בזירה בינלאומית מאז פרוץ מלחמת שאגת הארי בחודש פברואר. עם פתיחת דבריו, שהועברו בשידור ישיר, קמה המשלחת האמריקנית לאו"ם ועזבה את האולם בהפגנתיות. במוקד נאומו התייחס הנשיא האיראני לאמירת טראמפ שלפיה איראן היא מדינה טרוריסטית. פזשכיאן דחה טענה זו בתוקף וטען כי הרפובליקה האיסלאמית היא הקורבן ולא התוקפן. הוא הזכיר את ההתנקשות במנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, ביום הראשון של המלחמה, והאשים את וושינגטון באחריות להפצצת בית ספר בעיר מינאב שבאיראן באותו בוקר, שלטענת טהרן נהרגו בה למעלה מ-175 ילדות. במהלך דבריו הניף פזשכיאן את תמונתו של חמינאי וכן תמונות של בית הספר החרב. לדברי הנשיא האיראני, בניגוד לפעולות המיוחסות לוושינגטון ולישראל שבהן נהרגו אזרחים רבים, איראן הקפידה לתקוף יעדים צבאיים בלבד. לטענתו, איראן לא פגעה באוכלוסייה אזרחית והתגובות הצבאיות שלה נועדו אך ורק להגנה עצמית. כמו כן, הוא האשים את הקהילה הבינלאומית במוסר כפול, והתריע על כך שבעוד ישראל מחזיקה בנשק גרעיני ללא פיקוח, פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית נשלחים באופן בלעדי לפקח על תוכנית הגרעין האיראנית, שאותה הגדיר ככזו המיועדת לצרכי אנרגיה בלבד.

( צילום: האו"ם, העצרת הכללית )

הנשיא האיראני פנה ישירות לטראמפ והצהיר כי איומים וסנקציות רק יחזקו את נחישותה של האומה האיראנית, תוך הבהרה כי ארצו מוכנה לדיאלוג ולדיפלומטיה אך לעולם לא תקבל את שפת הכוח. נוסף על כך, הוא חזר על עמדת ארצו לפיה פתרון הסוגיה הפלסטינית הוא תנאי הכרחי לכל שלום יציב באזור, והגדיר את המצב בפלסטין כפצע פתוח המעיד על כישלון המנגנונים הבינלאומיים.

במקביל להתפתחויות באו"ם, הגיעו תגובות חריפות מצד ממשל וושינגטון. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו דחה את הטענות האיראניות, והדגיש בתגובתו כי מדינה שטובחת בעשרות אלפים מאזרחיה וממנת באופן עקבי ארגוני טרור אזוריים אינה נמצאת בעמדה שבה היא יכולה להרצות על זכויות אדם. רוביו שב והדגיש את עמדת ארצות הברית בנוגע לסוגיית הגרעין, וקבע כי מתקני העשרה עצמאיים בידי גורם המממן טרור עולמי מהווים איום שאינו מתקבל על הדעת.