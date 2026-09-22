בית המשפט אישר היום (יום ג') בקשה לנהל תובענה ייצוגית בסכום של מיליוני שקלים כנגד רשת המרכולים אושר עד. הבקשה מתבססת על טענות לפיהן הרשת נמנעה מלסמן מחירים על מוצרים בסניפיה.

הבקשה לאישור התובענה הוגשה לפני מספר שנים, ולאחר הליך שכלל דיונים ובחינת הטענות, החליט בית המשפט כעת לאשר את ניהולה במתכונת ייצוגית. יחד עם זאת, יש להבהיר כי ההחלטה אינה מהווה קביעה שהטענות כנגד הרשת הוכחו, אלא מאפשרת להמשיך ולבחון אותן במסגרת התובענה הייצוגית.

מרשת אושר עד נמסר בתגובה: "לצערנו, בשנים האחרונות הפך כלי התובענות הייצוגיות, שנועד במקורו להגן על ציבור הצרכנים, במקרים רבים לכלי להפעלת לחץ כספי משמעותי על חברות ועסקים".

בהמשך התגובה הבהירה הרשת כי היא מכבדת את החלטת בית המשפט, אך הדגישה שההליך המשפטי עדיין בעיצומו. "אנו מכבדים את החלטת בית המשפט, אך חשוב להדגיש כי מדובר בשלב אישור התובענה כייצוגית ולא בהכרעה בתביעה לגופה", נכתב בהודעה.

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ברשת דחו את הטענה שלפיה נגרם נזק לצרכנים, והבהירו כי בכוונתם להציג את עמדתם בהמשך ההליך המשפטי. לדברי הרשת, מחירי המוצרים הוצגו ללקוחות באופן ברור ונגיש.

"אושר עד מאמינה כי במסגרת המשך ההליך יהיה ביכולתה להוכיח כי טובת הצרכנים לא נפגעה, כי מחירי המוצרים הוצגו לצרכנים באופן ברור ונגיש, וכי התנהלותה התבססה על פרשנות משפטית של הוראות הדין ועל האופן שבו היא מיישמת אותן בסניפיה", נמסר מהחברה.

הרשת הוסיפה כי תמשיך להציג את טענותיה ועמדתה המשפטית בפני בית המשפט במהלך בירור התביעה.