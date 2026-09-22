תיעוד יוצא דופן שצולם בערב יום הכיפורים בבניין מגורים בשכונת קריית הלאום בראשון לציון הפך ויראלי ברשתות החברתיות בשעות האחרונות, ועורר תגובות רבות בקרב גולשים.

עובד תחזוקה שעסק בעבודות סנפלינג לחידוש ותיקון הקירות החיצוניים של בניין רב קומות, הגיע במהלך עבודתו לגובה הקומה הארבע עשרה. באותה עת הבחין בו הרב שניאור זלמן גלוכובסקי, שליח חב"ד בשכונה, שיצא למרפסת דירתו ופנה אל העובד בהצעה להניח תפילין לקראת כניסת היום הקדוש.

העובד, שהופתע במקצת מההצעה בעודו תלוי בגובה רב, שקל תחילה האם עליו לרדת ולהיכנס פנימה אל הדירה. אולם הרב גלוכובסקי עודד אותו להישאר במקומו על החבלים, והסביר לו כי המראה המיוחד – שיתועד – עשוי לחשוף את הנושא להמונים ולקרב אותם למצווה.

העובד נענה להצעה, וכשהוא תלוי ומאובטח במלואו בחבלי הסנפלינג מחוץ לחלון, ביצע את הנחת התפילין, אמר את הברכות וקרא קריאת שמע.

הסרטון הופץ ברשתות החברתיות ועורר תגובות רבות. בעקבות ההד הציבורי, יצר העובד קשר למחרת עם הרב גלוכובסקי וביקש לקיים מעמד נוסף משותף בסגנון דומה, כדי להעביר את המסר על חשיבות המצווה בכל מקום ותנאי.