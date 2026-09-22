במוצאי יום הכיפורים ערך ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר את שולחנו הטהור בהיכל בית המדרש. במהלך הטיש הרחיב ראש הישיבה בדברי נועם והארות בחסידות ויראה מתוך הפסוקים של הפטרת יונה הנקראת במנחה של יום הכיפורים.

ראש הישיבה עמד על העומק הטמון בציוויו השני של הקב"ה ליונה הנביא. לאחר שניסה לברוח מהשליחות לנינווה, הושלך לים, נבלע בדג וניצל – שולח אותו הקב"ה בשנית: "קוּם לֵךְ אֶל נִינְוֵה הָעִיר הַגְּדוֹלָה וּקְרָא אֵלֶיהָ אֶת הַקְּרִיאָה אֲשֶׁר אָנֹכִי דֹּבֵר אֵלֶיךָ".

הגר"ש ציין כי בניגוד לפעם הראשונה, הפעם מוסיפות המילים 'אשר אנכי דובר אליך'. המילה 'דובר' היא מלשון הנהגה, כמו "ידבר עמים תחתינו". המסר העולה מכך: האדם רואה שאי אפשר לברוח מלפני ה', וכי האונייה שנועדה לסייע לו בבריחה הפגישה אותו בסופו של דבר עם מעי הדג כדי שיקבל את השליחות מחדש. מכאן ואילך, על האדם לקבל על עצמו ללכת בעקבות הנהגת ה' תמיד ובכל מצב.